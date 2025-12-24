金融競爭力論壇／玉山金永續長張綸宇：跨業經營邁向金控2.0

玉山金控（2884）永續長張綸宇昨（23）日表示，玉山金控今年啟動併購三商美邦人壽，正式補齊銀行、證券、保險與資產管理版圖，將以金融業跨業經營綜效，邁向金控2.0新時代。不僅帶動管理規模大幅成長，也為台灣金融業邁向亞洲資產管理中心注入關鍵動能。

張綸宇昨日以「資產管理新里程 開創台灣金融新局」為題發表專題演說。他表示，玉山金透過銀行作為資產管理核心樞紐，結合壽險長期資金、證券投資專業與資產管理平台，玉山金正以更長期視角打造跨業整合的金融生態系，強化資金留存與財富管理深度，發揮併購的綜效價值。

張綸宇指出，台灣近年經濟表現穩健，保險、證券與銀行三大金融領域資產基礎扎實，國民所得提升、股票投資金額攀升，為發展亞洲資產管理中心奠定良好條件。不過，目前台灣金融業產值占GDP約6%，相較香港、新加坡以及歐、美，仍具相當成長空間。

張綸宇談話重點

張綸宇指出，今年玉山金完成併購三商美邦人壽後，管理規模顯著擴大，但玉山看重的不只是短期規模成長，而是長期生態系的建立。銀行本身即扮演資產管理入口角色，客戶在理財、保障、投資或企業財務上的不同需求，皆可透過金控旗下保險、證券與資產管理公司提供一站式服務，形成跨子公司協同運作的整合模式。

他進一步分析，今年前十月台灣保費收入約9,000多億元，其中銀保通路規模約3,000多億元，顯示大量資金由銀行存款轉向保險商品；另有約3,000多億元流入投資型保單，實際投入基金等資本市場。相較銀行資金平均存續時間約一年，保費收入具備更長期特性，玉山金正是希望透過串聯資產管理公司與保險公司，兼具產品提供者與資金管理者角色，提升資產配置效率。

在客群分級與服務架構上，玉山金針對資產超過5億的客戶，推出「1+1+1+FO」的家族辦公室（Family Office）服務架構，以應對高淨值家族的複雜需求。提供服務包括串聯內部跨領域專家、整合外部頂尖資源以及提供全面投資與傳承解決方案。

此外玉山銀在ESG投資規模成長有目共睹，2017年發行綠色債券，國內首檔定價之永續發展債券；2017年後每年發行永續發展債券，已是國內金融業累積發行量最大者；2023年響應金管會財富管理新方案發行三檔永續發展債券形式之外幣結構型金融債券 ；2024年納入生物多樣性議題，發行首檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券。