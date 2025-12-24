快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

金融競爭力論壇／證交所董座林修銘：永續、創新 雙軸發展

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘。記者葉信菉／攝影
證交所董事長林修銘。記者葉信菉／攝影

面對全球政經局勢的快速變動與AI科技浪潮，臺灣證券交易所董事長林修銘昨（23）日表示，台灣資本市場已具備國際級競爭力，未來將透過「亞洲創新籌資平台」驅動新經濟，並深化永續與創新雙軸發展，助力台灣成就亞洲資產管理中心。

⭐2025總回顧

林修銘昨日以「打造亞洲那斯達克：資本市場的創新與國際連結」為題發表專題演講。林修銘首先分享2025年台灣資本市場的亮眼表現，雖處全球不確定性升高，台灣加權指數仍突破28,000點並創下歷史新高，上市市值站上91.22兆元，全球排名第八。他指出，台灣被譽為「科技島」，擁有完整的產業供應鏈，晶圓代工市占率超過70％，在AI驅動的變局中扮演國際供應鏈的關鍵角色。

強勁量能也吸引外資踴躍參與，外資在台股成交值占比從2000年的3.6％大幅成長至2025年11月的37.6％。

此外，今年前十月IPO金額達424億元，再籌資（SPO）效率更挹注企業的營運動能，雙雙逐年攀升，充分展現台灣資本市場「量能豐沛」的優勢。

林修銘談話重點
林修銘談話重點

針對政府推動「亞洲資產管理中心」的目標，林修銘強調證交所的角色是打造具國際競爭力的籌資環境。他指出，今年10月正式推出的「亞洲創新籌資平台」，透過13項精進措施優化股債籌資管道。

其中，「台灣創新板」（TIB）是核心戰略。林修銘表示，創新板定位為「前瞻獨角獸孵育平台」，聚焦五大信賴產業及六大核心戰略產業，如AI、生技、綠能環保及智慧交通等。

為了營造友善環境，證交所大幅鬆綁法規，包括取消合格投資人制度、開放盤中零股交易與當沖，並精進外國企業上市規範等。行政院長卓榮泰亦對此表達支持，並且期許創新板在兩年內能有超過40家企業掛牌，全力打造具台灣特色的「亞洲那斯達克」。

此外，證交所也成立「亞資中心推動辦公室」，透過單一服務窗口、發行跨境ETF及精準招商，進而提升台灣市場的國際曝光。

林修銘表示，未來將優先耕耘日本、東南亞及美西地區，吸引更多國際優質創新業者來台掛牌，透過持續優化制度與多元推動策略，讓世界看見台灣資本市場的新風貌，邁向亞洲創新企業匯聚重鎮。

資本市場 創新板 平台

延伸閱讀

證交所：熙特爾-創24日起得融資券交易

高雄銀行全面升級財管版圖 宣布2026年啟動兩大業務

台鎔科技送件證交所拚上市 今年第28家國內企業

誠研受邀法說延遲英文重訊 證交所開罰違約金3萬元

相關新聞

曾被看衰的亞資中心 金管會一年半後交4.7兆元成績單

金管會主委彭金隆指出，亞洲資產管理中心不是口號，而是台灣金融升級的關鍵工程。過去一年半內，43項法規鬆綁，金融業資產規模...

誠品南西店公共意外責任險會否理賠？保險局這麼說

北捷殺人事件，張文衝進誠品南西店隨機砍殺，到底在誠品南西店內的死傷者能否獲得其所投保的公共意外責任險理賠？保險局副局長蔡...

富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元...

銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

金價再飆新高，臺銀黃金存摺昨（23）日收盤寫下每公克4,571元新高。銀樓黃金牌價來到每錢17,600元新天價，業者指出...

玉山金獲銀級淨零標章

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於昨（23）日舉辦淨零標章授證典禮，玉山金控榮獲「淨零標章銀級」認證，為國內金融業唯...

北捷旅客傷亡最高賠500萬

台北市19日發生捷運及商圈隨機攻擊事件，釀多人死傷。金管會昨（23）日說明相關保險理賠機制指出，北捷已投保旅客運送責任保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。