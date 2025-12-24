金融競爭力論壇／證交所董座林修銘：永續、創新 雙軸發展

面對全球政經局勢的快速變動與AI科技浪潮，臺灣證券交易所董事長林修銘昨（23）日表示，台灣資本市場已具備國際級競爭力，未來將透過「亞洲創新籌資平台」驅動新經濟，並深化永續與創新雙軸發展，助力台灣成就亞洲資產管理中心。

林修銘昨日以「打造亞洲那斯達克：資本市場的創新與國際連結」為題發表專題演講。林修銘首先分享2025年台灣資本市場的亮眼表現，雖處全球不確定性升高，台灣加權指數仍突破28,000點並創下歷史新高，上市市值站上91.22兆元，全球排名第八。他指出，台灣被譽為「科技島」，擁有完整的產業供應鏈，晶圓代工市占率超過70％，在AI驅動的變局中扮演國際供應鏈的關鍵角色。

強勁量能也吸引外資踴躍參與，外資在台股成交值占比從2000年的3.6％大幅成長至2025年11月的37.6％。

此外，今年前十月IPO金額達424億元，再籌資（SPO）效率更挹注企業的營運動能，雙雙逐年攀升，充分展現台灣資本市場「量能豐沛」的優勢。

林修銘談話重點

針對政府推動「亞洲資產管理中心」的目標，林修銘強調證交所的角色是打造具國際競爭力的籌資環境。他指出，今年10月正式推出的「亞洲創新籌資平台」，透過13項精進措施優化股債籌資管道。

其中，「台灣創新板」（TIB）是核心戰略。林修銘表示，創新板定位為「前瞻獨角獸孵育平台」，聚焦五大信賴產業及六大核心戰略產業，如AI、生技、綠能環保及智慧交通等。

為了營造友善環境，證交所大幅鬆綁法規，包括取消合格投資人制度、開放盤中零股交易與當沖，並精進外國企業上市規範等。行政院長卓榮泰亦對此表達支持，並且期許創新板在兩年內能有超過40家企業掛牌，全力打造具台灣特色的「亞洲那斯達克」。

此外，證交所也成立「亞資中心推動辦公室」，透過單一服務窗口、發行跨境ETF及精準招商，進而提升台灣市場的國際曝光。

林修銘表示，未來將優先耕耘日本、東南亞及美西地區，吸引更多國際優質創新業者來台掛牌，透過持續優化制度與多元推動策略，讓世界看見台灣資本市場的新風貌，邁向亞洲創新企業匯聚重鎮。