金融競爭力論壇／政大金融系教授楊曉文：壽險領航 做出「溫度」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
政大金融系教授楊曉文。記者葉信菉／攝影
政大金融系教授楊曉文。記者葉信菉／攝影

國際永續投資已漸趨積極，政治大學金融學系教授楊曉文昨（23）日指出，過去傳統投資人總以「排除法」篩選永續投資標的，如今更強調影響力投資，而保險業在17項永續發展目標中，是最有能力把「溫度」做出來的產業，主要包含氣候議題和因應超高齡社會提供民眾健康福祉，未來精進方向是跳脫排除法，並做好資訊搜集和「實質性」判斷真正落實永續的企業。

楊曉文表示，壽險公司扮演永續投資中的關鍵角色，因壽險業最重視資產配置，其龐大的資產管理規模和長期投資，除了股票、固定收益和不動產之外，隨著法規逐步鬆綁，過去在台灣發展較慢的私募基金等另類投資成為關注焦點之一，未來可逐漸看到另類投資的重要性。

楊曉文說，永續發展中很重要的精神是不遺漏任何人，在聯合國17項永續發展目標中，保險業最有能力可以「把溫度」做出來的，目前國際上最重要的兩大趨勢，一是因應2050年淨零排放目標的氣候議題，二是面對超高齡社會，如何透過保險與金融機制提升民眾健康與福祉。

具體做法方面，楊曉文認為，保險業在台灣有37兆元資金，近五年調查顯示，永續投資約有五成多，但過往多採排除法。國際趨勢則顯示，單純不投資ESG做得不好的企業已不足夠，透過影響力投資協助企業改善體質、完成轉型，反而能帶來更大成長機會，對投資報酬也有正面幫助。

楊曉文指出，台灣在永續規範推動速度極快，短短三至五年內完成歐洲十年的制度進程，市場仍有認知落差。如今的永續投資應「排除法」進展到從一開始就尋找永續機會，而非事後對接是否符合永續脈絡。

保險 壽險公司

