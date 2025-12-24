金融競爭力論壇／國泰人壽總經理劉上旗：永續配置 三大方向

大型壽險公司在資產配置方面已定訂出永續投資準則，國泰人壽總經理劉上旗昨（23）日表示，國壽約8至9兆元的資產，在永續投資成為核心決策判斷後，關注方向有三，一是穩健收益，二是遵循國際永續投資框架，善用內部的趨吉避凶策略，三是策略性地發揮影響力。

劉上旗表示，因應國壽對永續的承諾，永續投資已成核心決策判斷依據，具體有三個方向，一是穩健，因保險資金的資產負債結構，未來需要支付保額給保戶，因此投資多以高評等的國債或公司債為主，即使是股票投資也會選擇穩定配息的公司，而不動產則有穩定租金報酬。

二是遵循國際永續投資框架，國壽自十年前就自行開始遵循責任投資原則（PRI），說服投資部門不容易，該以每股純益（EPS）為主還是ESG，但其實從這幾年國壽的實際投資績效來看，追求永續投資並無影響整體績效的表現。

劉上旗補充，國壽內部有一套「趨吉避凶」的投資標的挑選策略，「趨吉」是例如低碳轉型、基礎建設、水資源、高齡健康、社區包容等主題投資，例如國壽投資沃旭的大彰化西北、西南風場，總計投資金額逾500億元，還能售電給台電、台積電，以確保長期的售電收入；「避凶」是排除法，像是高碳排、高風險產業就列為關注或排除名單。

三是發揮影響力，劉上旗說，國壽身為機構投資人，善用該角色的作法是依據合規與否調整投資比例，讓企業知道國壽在意ESG落實，並透過會議、電郵或電話等方式，每年與逾140家企業議合，國內許多高碳排公司因此自行回覆CDP問券或遵循再生能源倡議RE100。