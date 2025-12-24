金融競爭力論壇／保險局局長王麗惠：綠色金融 看見成果

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
保險局局長王麗惠。記者葉信菉／攝影

金管會保險局局長王麗惠昨（23）日指出，截至今年10月底，國內金融業整體綠色投融資規模已達4兆7,600億元，約完成2030年目標的79%，明年金管會將在制度上設置誘因引導保險業淨零轉型、推動第三版永續經濟活動認定參考指引、建置綠色證券認證制度、推動混合金融跟影響力投資，以及永續揭露準則藍圖。

金融競爭力論壇昨日舉行，下午進行高峰對談，主題為「永續投資與資產配置：壽險業的契機」，由保險事業發展中心總經理詹芳書主持，包括王麗惠、國泰人壽總經理劉上旗、政大金融系教授楊曉文共同與談。

從金管會推動永續金融具體成效看，除整體金融業綠色投融資規模，王麗惠指出，保險業積極參與綠色商品投資，投資綠色債券規模逾1,100億元，投信業者發行55檔ESG相關主題基金，合計資產規模逾9,400億元。

為落實資金引導，王麗惠指出，金管會已陸續發布保險業投資公共建設風險係數調降措施，鼓勵壽險資金投入符合「永續經濟活動認定參考指引」的標的或淨零排放產業，今年10月更將政府核定的基礎建設納入投資範圍，提升壽險投資公建與基建意願。

王麗惠揭露明年五大推進面向，一、精進指引，推第三版「永續經濟活動認定參考指引」；二、建置認證機制，櫃買中心明年實施「綠色證券認證制度」，櫃買中心和證交所依認證情況編制指數。三、引入創新機制，參考新加坡模式，研議「混合金融」與「影響力投資」機制，分散投資風險，開拓新商機；四、持續調適保險業資金運用法規，未來將持續開放，在法規調適做相應配套；五、永續揭露準則藍圖（S1、S2）將依照時程對外揭露。

