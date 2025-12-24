玉山金獲銀級淨零標章

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於昨（23）日舉辦淨零標章授證典禮，玉山金控（2884）榮獲「淨零標章銀級」認證，為國內金融業唯一榮獲銀級殊榮的機構，肯定玉山落實減碳行動與永續策略的傑出成果。淨零證明標章為經濟部智慧財產局核准之低碳倡議標章，具高度公信力，象徵企業對環境永續承諾的具體實踐。

玉山長期致力於推動綠色金融及永續經營策略，自2022起通過科學減碳目標倡議（SBTi）審核，設定2030年較基準年2020年範疇一、二碳排放量減少42%的目標。透過提升營運環境的能源使用效率與碳排放減量，截至2024年已提前六年達成減量48.6%的目標，成功取得「淨零標章銀級」認證。

此外，玉山積極推動營運環境節能減碳並制定明確目標，持續打造低碳營運據點，包含2025年完成國內所有自有大樓太陽能板建置、2027年將所有國內自有大樓打造成綠建築，並於2030年確保國內據點再生能源使用比例達100%。同時，為加速推動節能減碳，玉山於國內據點實施範疇一、二的內部碳定價，透過影子價格精準盤點碳排熱點，將碳費納入節能作為的效益評估，提升內部對碳排有價的認知，促進碳排管理的推動。

面對氣候變遷、生物多樣性銳減等全球性挑戰，玉山將持續強化環境管理，擴大淨零目標範圍，並推動更多創新金融方案，秉持「The more we do, the more we can do.」精神，攜手志同道合的夥伴，結合政府、企業及社會各界的力量，壯大台灣的永續競爭力，共同邁向共榮、共生、共好的永續未來。