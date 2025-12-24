金融競爭力論壇／國泰世華私銀執行長傅伯昇：影響力投資躍新核心

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國泰世華私銀執行長傅伯昇。記者葉信菉／攝影
國泰世華私銀執行長傅伯昇。記者葉信菉／攝影

永續金融正從責任投資走向「影響力投資」。國泰世華私人銀行執行長傅伯昇昨（23）日指出，高資產客戶已不只追求財務報酬，也關注私人資本能否為環境與社會帶來實質影響，影響力投資正成為新一代財富管理核心。

經濟日報昨日舉行金融競爭力論壇，傅伯昇對「永續金融與高資產客戶投資的新趨勢」做專題演講。

他說，影響力投資（Impact Investment）概念由洛克斐勒家族基金會在2007年提出，核心在於引導私人資本在追求回報的同時，也創造可量化的社會與環境價值。

若將永續金融比作「預防醫學」，專注降低負面影響；影響力投資則如「標靶藥物」，投資人直接參與解方，從避免傷害走向主動改變。

從投資邏輯看，傳統投資以財務回報為唯一指標，ESG投資多透過負面篩選、排除爭議產業，影響力投資則要求在風險調整後報酬同時交出可量化社會成效，逐步改寫高資產客戶對投資價值的定義。

「影響力投資」的市場規模也正快速擴張。據全球影響力投資聯盟（GIIN）統計，2018至2023年年複合成長率達26%，估2030年將達2.08兆美元，顯示資本正加速向兼顧報酬與影響力的模式集中。

在投資工具上，「影響力」資金多數流向私募市場。傅伯昇指出，七成以上配置於私募股權與債權，主因是能源轉型、潔淨能源、基礎建設與前沿科技多仍處於未上市或成長初期，使私募基金成為參與長期結構性趨勢的重要管道，也降低投資組合對短期市場波動的敏感度。

其中，又以綠色能源科技被視為核心題材。傅伯昇分析，AI 快速發展與資料中心擴張，使電力需求剛性增加，2015年到2025年全球能源投資達3.3兆美元，其中約2.2兆美元投入潔淨能源，資本結構正明顯轉向。

此外，影響力投資與家族世代傳承結合。傅伯昇指出，隨第二、第三代逐步參與資產管理，新世代更重視永續與社會影響，透過家族辦公室整合投資決策、家族治理與資產延續。

根據瑞銀等機構調查發現，68% 下一代億萬富翁希望擴大父母影響力，模糊慈善與投資界線，追求「風險、報酬、影響」三重目標，同時偏好混合融資，結合慈善與商業投資。

傅伯昇強調，在全球產業結構加速轉型下，永續金融已成高資產管理核心策略，影響力投資讓資本在創造財富之餘，發揮更長遠的正向影響。

