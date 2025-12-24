快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

金融競爭力論壇／中信銀總座楊銘祥：普惠打底 資管升級

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信銀行總經理楊銘祥。記者葉信菉／攝影
中信銀行總經理楊銘祥。記者葉信菉／攝影

中國信託銀行總經理楊銘祥昨（23）日表示，將透過普惠打底、資管升級，打造經濟共榮的雙引擎，以普惠打底增加「厚度」，擴大群眾金融可近性，強化經濟基礎，並且藉由資產升級，增加深度，提升資產配置效益、深化長期投資市場，壯大資本市場規模，提升整體金融穩定度。

⭐2025總回顧

楊銘祥昨日出席「金融競爭力論壇─永續Ｘ創新 亞資中心新機遇」，以「普惠金融與資產管理的共榮發展」為題發表專題演說。楊銘祥說，中信銀行在推動台灣成為亞洲資產管理中心的進程中，扮演關鍵引擎角色。面對政府訂下2030年資產管理規模翻倍至新台幣60兆元的目標，中信銀不僅深耕高端理財與跨境服務，更以普惠金融為基礎，串聯制度創新與國際布局，協助台灣金融服務業全面升級，成為亞資中心不可或缺的重要支柱。

楊銘祥指出，亞洲資產管理中心的定位，並非僅服務少數富裕族群，而是透過高端理財帶動人流、金流與專業人才聚集，提升整體金融服務業就業與國際競爭力，發展路徑可參考香港與新加坡的成功經驗。

楊銘祥指出，台灣長期處於「overbanking」環境，銀行與ATM密度如同便利商店般普及，每10萬人擁有的ATM數量遠高於國際水準，其中，中國信託銀行ATM市占率達23%，顯示金融基礎建設成熟。亞資中心的核心任務，正是以「普惠金融打底，資產管理升級」重塑金融服務模式，協助民眾更有效率地配置資產、掌握海外投資機會，並透過跨境服務留住高資產客戶。

在制度面上，亞資中心透過法規鬆綁與創新，納入投信、投顧、券商與保險等多元機構，新業務涵蓋家族辦公室、機構專用基金、保費與保單融資、資產組合融資等，擴大資產管理服務深度與廣度。

楊銘祥引述BCG報告指出，全球財富規模持續成長，2024至2029年亞太地區年複合成長率接近9%（8.6%），領先全球；超高資產客群財富成長更快，大中華區成為未來財富增長主要驅動，2024至2029年全球年複合成長率增幅8%，台灣可投資資產的成長最高達11%。然而，高齡化、醫療支出攀升及地緣政治風險，正考驗國民財務韌性。

楊銘祥指出，台灣成人擁有金融帳戶比率近79%，超額儲蓄預計明年突破6兆元，若未導入有效投資，恐增金融泡沫風險。中國信託長期布局銀髮金融生態圈，整合跨域資源，提出「存勞本、補病本、保本、傳承」四大解方，期以金融創新，推動台灣由儲蓄型市場轉型為資產管理型市場，穩健邁向國際級亞資中心。

中國信託 中信銀行 資本市場

延伸閱讀

高雄銀行全面升級財管版圖 宣布2026年啟動兩大業務

竹北伴手禮升級！聶永真操刀「超越禮盒」集結在地品牌

高雄聖誕生活節維安升級 市民暖心贈卡致謝員警

投信首張家族辦公室許可 統一投信拔頭籌

相關新聞

曾被看衰的亞資中心 金管會一年半後交4.7兆元成績單

金管會主委彭金隆指出，亞洲資產管理中心不是口號，而是台灣金融升級的關鍵工程。過去一年半內，43項法規鬆綁，金融業資產規模...

誠品南西店公共意外責任險會否理賠？保險局這麼說

北捷殺人事件，張文衝進誠品南西店隨機砍殺，到底在誠品南西店內的死傷者能否獲得其所投保的公共意外責任險理賠？保險局副局長蔡...

富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元...

銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

金價再飆新高，臺銀黃金存摺昨（23）日收盤寫下每公克4,571元新高。銀樓黃金牌價來到每錢17,600元新天價，業者指出...

玉山金獲銀級淨零標章

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於昨（23）日舉辦淨零標章授證典禮，玉山金控榮獲「淨零標章銀級」認證，為國內金融業唯...

北捷旅客傷亡最高賠500萬

台北市19日發生捷運及商圈隨機攻擊事件，釀多人死傷。金管會昨（23）日說明相關保險理賠機制指出，北捷已投保旅客運送責任保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。