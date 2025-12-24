金融競爭力論壇／中信銀總座楊銘祥：普惠打底 資管升級

中國信託銀行總經理楊銘祥昨（23）日表示，將透過普惠打底、資管升級，打造經濟共榮的雙引擎，以普惠打底增加「厚度」，擴大群眾金融可近性，強化經濟基礎，並且藉由資產升級，增加深度，提升資產配置效益、深化長期投資市場，壯大資本市場規模，提升整體金融穩定度。

楊銘祥昨日出席「金融競爭力論壇─永續Ｘ創新 亞資中心新機遇」，以「普惠金融與資產管理的共榮發展」為題發表專題演說。楊銘祥說，中信銀行在推動台灣成為亞洲資產管理中心的進程中，扮演關鍵引擎角色。面對政府訂下2030年資產管理規模翻倍至新台幣60兆元的目標，中信銀不僅深耕高端理財與跨境服務，更以普惠金融為基礎，串聯制度創新與國際布局，協助台灣金融服務業全面升級，成為亞資中心不可或缺的重要支柱。

楊銘祥指出，亞洲資產管理中心的定位，並非僅服務少數富裕族群，而是透過高端理財帶動人流、金流與專業人才聚集，提升整體金融服務業就業與國際競爭力，發展路徑可參考香港與新加坡的成功經驗。

楊銘祥指出，台灣長期處於「overbanking」環境，銀行與ATM密度如同便利商店般普及，每10萬人擁有的ATM數量遠高於國際水準，其中，中國信託銀行ATM市占率達23%，顯示金融基礎建設成熟。亞資中心的核心任務，正是以「普惠金融打底，資產管理升級」重塑金融服務模式，協助民眾更有效率地配置資產、掌握海外投資機會，並透過跨境服務留住高資產客戶。

在制度面上，亞資中心透過法規鬆綁與創新，納入投信、投顧、券商與保險等多元機構，新業務涵蓋家族辦公室、機構專用基金、保費與保單融資、資產組合融資等，擴大資產管理服務深度與廣度。

楊銘祥引述BCG報告指出，全球財富規模持續成長，2024至2029年亞太地區年複合成長率接近9%（8.6%），領先全球；超高資產客群財富成長更快，大中華區成為未來財富增長主要驅動，2024至2029年全球年複合成長率增幅8%，台灣可投資資產的成長最高達11%。然而，高齡化、醫療支出攀升及地緣政治風險，正考驗國民財務韌性。

楊銘祥指出，台灣成人擁有金融帳戶比率近79%，超額儲蓄預計明年突破6兆元，若未導入有效投資，恐增金融泡沫風險。中國信託長期布局銀髮金融生態圈，整合跨域資源，提出「存勞本、補病本、保本、傳承」四大解方，期以金融創新，推動台灣由儲蓄型市場轉型為資產管理型市場，穩健邁向國際級亞資中心。