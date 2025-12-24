玉山金愛心義賣送暖弱勢學童

玉山金控（2884）連續14年籌辦「資源流通愛心義賣」公益活動，由玉山志工們主動發起，邀請主管同仁捐出物資、資源流通共享並進行義賣，最終將募集款項回饋社會，以具體行動實踐循環經濟與慈善關懷。

2025年愛心義賣活動吸引超過5,250人次參與，共收到8,718項全新及二手物品的捐贈，透過競標、投標、義賣與自由捐款，共募集逾1,000萬元，款項將全數捐助玉山「關懷學童專案」，該專案致力於協助經濟弱勢或突遭變故的學童，讓他們能夠無後顧之憂地專注於學業，在2025年，玉山幫助了257所學校共計11,334位學童，至今累計幫助的學童人次已達14.6萬。

今年愛心義賣所募集的物品品項相當多元，包括各種日常用品、運動用品、兒童繪本與玩具、3C家電以及藝術收藏等，義賣的活動共分為三大部分，除了一般商品區供同仁現場挖寶外，也設置線上投標區讓玉山人出價投標；而競標活動更是每年的重頭戲，今年度以大阪萬國博覽會作為主軸，結合各國場館特色及數位互動遊戲，為活動增添了活力的氛圍，同時也延續萬博核心理念—「生命閃耀的未來社會」。三個世代玉山人以慈善關懷為本，透過實際的行動幫助社會上需要的人，用生命影響生命，形塑一個永續且有愛心的未來社會。

玉山金控董事長黃男州表示，企業社會責任是玉山對台灣這片土地許下的承諾，玉山人發揮志工精神，將愛轉化為溫暖他人的具體力量，也播下一顆顆善循環的種子，期許一份愛牽引更多的愛，讓台灣有更美好的未來。