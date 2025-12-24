快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

台壽員工拿走暫收款 金管會：已通報重大偶發

中央社／ 台北23日電

媒體報導台灣人壽有員工拿走公司暫收款近新台幣2000萬元，金管會今天表示，台壽12月已通報重大偶發事件，請公司持續調查釐清中，初步了解是有員工拿走暫收款項，強調必須確保保戶權益不受影響。

⭐2025總回顧

台壽表示，整體保戶權益皆不受影響，將虛心檢討改善，也會持續健全各項風險控管，竭盡全力維護保戶權益。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上表示，台灣人壽已在12月通報重大偶發案件，也依時間報來書面報告，初步了解，是有員工拿走暫收款。

蔡火炎進一步解釋，所謂暫收款可能是保戶有款項要繳給公司，可能是繳保費或清償保單借款等，但交易資訊不足，導致款項沒有正確入帳，掛在公司過渡帳戶，稱為暫收款，通常公司會跟繳款者聯繫確認，並入到正確帳戶中。

蔡火炎指出，此案持續了解中，後續如果釐清細節或有行政裁處，也會對外說明。公司也正在進一步清查中，如果真的是被員工拿走暫收款，必須要確保原本繳款的保戶權益不受影響。

台灣人壽 金管會 台壽

延伸閱讀

這家壽險業爆內鬼 A 千萬 金管會直指：長期、多次又多筆

金管會運用AI打擊詐騙 廣告下架件數累計逾10萬件

獨／金管會會計匯率制度配套 四大重點定調

新光人壽落實普惠金融支持公共建設 獲金管會保險競賽四項大獎

相關新聞

這家壽險業爆內鬼A千萬 金管會直指：長期、多次又多筆

台灣人壽發生保全楊姓員工涉嫌長期挪用保戶款項案件，挪用金額近2,000萬元。保險局副局長蔡火炎表示，台壽保已於12月初依...

富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元...

銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

金價再飆新高，臺銀黃金存摺昨（23）日收盤寫下每公克4,571元新高。銀樓黃金牌價來到每錢17,600元新天價，業者指出...

玉山金獲銀級淨零標章

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於昨（23）日舉辦淨零標章授證典禮，玉山金控榮獲「淨零標章銀級」認證，為國內金融業唯...

北捷旅客傷亡最高賠500萬

台北市19日發生捷運及商圈隨機攻擊事件，釀多人死傷。金管會昨（23）日說明相關保險理賠機制指出，北捷已投保旅客運送責任保...

玉山金愛心義賣送暖弱勢學童

玉山金控連續14年籌辦「資源流通愛心義賣」公益活動，由玉山志工們主動發起，邀請主管同仁捐出物資、資源流通共享並進行義賣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。