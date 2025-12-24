台壽員工拿走暫收款 金管會：已通報重大偶發
媒體報導台灣人壽有員工拿走公司暫收款近新台幣2000萬元，金管會今天表示，台壽12月已通報重大偶發事件，請公司持續調查釐清中，初步了解是有員工拿走暫收款項，強調必須確保保戶權益不受影響。
台壽表示，整體保戶權益皆不受影響，將虛心檢討改善，也會持續健全各項風險控管，竭盡全力維護保戶權益。
金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上表示，台灣人壽已在12月通報重大偶發案件，也依時間報來書面報告，初步了解，是有員工拿走暫收款。
蔡火炎進一步解釋，所謂暫收款可能是保戶有款項要繳給公司，可能是繳保費或清償保單借款等，但交易資訊不足，導致款項沒有正確入帳，掛在公司過渡帳戶，稱為暫收款，通常公司會跟繳款者聯繫確認，並入到正確帳戶中。
蔡火炎指出，此案持續了解中，後續如果釐清細節或有行政裁處，也會對外說明。公司也正在進一步清查中，如果真的是被員工拿走暫收款，必須要確保原本繳款的保戶權益不受影響。
