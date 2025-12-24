國泰投資250億 取得沃旭大彰化西南風場55%股權

快訊

中央社／ 台北23日電

沃旭能源今天宣布與國泰人壽保險股份有限公司及其子公司國泰電業股份有限公司簽署協議，由國泰投資、取得總裝置容量632MW大彰化西南離岸風場55%股權。

沃旭能源透過新聞稿指出，此次協議總金額約為新台幣250億元，並已將該風場既有的專案融資納入考量，雙方交易預計在2026年第3季風場商轉時完成。沃旭能源在今年7月完成大彰化西南離岸風場的專案融資，獲得約新台幣900億元資金。

沃旭能源表示，此項協議是沃旭集團深化合作夥伴模式及推動風場釋股計畫的重要里程碑，進一步強化公司的資本結構，這也是沃旭4大策略目標之一。

沃旭集團訂出2025、2026年度間透過合作夥伴模式與風場釋股計畫創造350億丹麥克朗收益目標。此次協議簽署後，沃旭集團今年透過風場釋股已累積創造新台幣1650億元（約330億丹麥克朗） 收益。

沃旭集團財務長Trond Westlie表示，經過謹慎評估多家潛在投資人後，非常高興再次攜手國泰集團，國泰也是大彰化東南及西北離岸風場的合作夥伴。此次協議反映市場對具備長期售電合約的優質離岸風電資產的高度投資興趣。結合先前完成的大彰化西南離岸風場專案融資，這項合作案進一步穩固沃旭的資本結構，並為合作夥伴模式與風場釋股計畫做出重大貢獻。

國泰人壽總經理劉上旗表示，此次交易展現國泰人壽持續透過投資大彰化西南離岸風場深化與沃旭能源的合作。此項投資不僅代表國泰對台灣再生能源轉型的長期支持，也符合保險業投資目標，能夠創造穩定且長期的投資報酬。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per MejnertKristensen）表示，此次合作展現雙方對台灣離岸風電產業基本面的堅定信心。隨著台灣持續擴大綠能發展，沃旭能源將與國泰等產業領導者持續合作，打造更具競爭力、韌性與永續性的離岸風場，創造長遠價值。

大彰化西南離岸風場位於彰化外海約50至60公里處，包含已投入商轉的大彰化西南第一階段離岸風場（295 MW），以及正在建置中、預計2026年第3季完工併網的大彰化西南第二階段離岸風場（337MW）。沃旭能源將透過位於台中港的運維中心，負責大彰化西南離岸風場之長期營運與維護。

這家壽險業爆內鬼A千萬 金管會直指：長期、多次又多筆

台灣人壽發生保全楊姓員工涉嫌長期挪用保戶款項案件，挪用金額近2,000萬元。保險局副局長蔡火炎表示，台壽保已於12月初依...

富邦壽發債要募400億元 壽險業整體金額連三年衝破千億元

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。今年截至目前壽險業發債金額達1,767億元...

銀樓金價衝上17,600元 臺銀黃金存摺每公克攀4,571元新高

金價再飆新高，臺銀黃金存摺昨（23）日收盤寫下每公克4,571元新高。銀樓黃金牌價來到每錢17,600元新天價，業者指出...

玉山金獲銀級淨零標章

台灣永續能源研究基金會（TAISE）於昨（23）日舉辦淨零標章授證典禮，玉山金控榮獲「淨零標章銀級」認證，為國內金融業唯...

北捷旅客傷亡最高賠500萬

台北市19日發生捷運及商圈隨機攻擊事件，釀多人死傷。金管會昨（23）日說明相關保險理賠機制指出，北捷已投保旅客運送責任保...

玉山金愛心義賣送暖弱勢學童

玉山金控連續14年籌辦「資源流通愛心義賣」公益活動，由玉山志工們主動發起，邀請主管同仁捐出物資、資源流通共享並進行義賣，...

