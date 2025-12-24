11家金控獲利 可延後公布

2026年起保險業適用IFRS17（17號會計公報）後，計算保險收入流程更加繁複，金管會已准許保險業、及具保險子公司的公開發行公司，公告申報營收可從每月10日前，延後到每月15日前公告，但不影響財報。

影響所及，將有保險子公司的11家金控，及獨立五家產險業、四家壽險業和一家再保險公司，合計21家金融業，在2026年公布營收時，都可延後到每月15日。首次適用時點是2026年1月營收，最晚可到2月15日再做公告申報。

據金管會昨（23）日估算，14家金控中，有十家金控旗下有子保險公司、及一家台灣金是公開發行公司，因此共11家金控2026年起可延後到每月15日申報營收，另三家金控，國票金（2889）、玉山金（2884）和永豐金（2890）則依舊得每月10日前申報。