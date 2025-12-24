壽險匯率會計新制下月上路 業者估每年避險成本節省900億

金管會昨（23）日拍板，壽險匯率會計調整新制，壽險業長期持有海外債券（扣已指定避險的AC債券）的匯率變動影響數，將不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷，2026年起上路。

依照壽險公會先前的預估，每年可節省約900億元避險成本。

簡單說，新台幣升貶，正式從壽險業獲利的即時痛點，轉為長期管理議題。以持有100美元、11年期美國公債為例，台幣匯率若從30元、一年後升值到28元時，帳面匯損200元台幣。

依現行制度下，壽險業需在當年度一次吞200元匯損，但2026年變成當年度只需認20元匯損（200/10年=20）。其餘未攤銷的80元則列為「未攤銷匯兌損益」，放在其他資產或負債項下。

關鍵不在「匯損消失」，而在於損益波動被攤平。這20元仍會侵蝕當期獲利，但對壽險公司每月損益影響，將從「劇烈震盪」轉為「幾乎無感」。

2026年1月起就會反映在損益表上，但對投資人而言，真正該觀察的，不再是單月匯率變化，而是季報中逐步累積的未攤銷匯兌損益水位。

依金管會規畫，壽險業2026年5月揭露第一季季報時，相關數字才會首次完整浮上檯面，屆時市場才能判斷，各家公司在匯率風險承受度與資產配置策略上的差異。

保險局副局長蔡火炎強調，改採AC債券剩餘年限攤銷，並非讓匯兌風險「消失」，而是透過分期認列的方式，讓損益更貼近長期經營本質，概念上類似風險的「均化處理」，避免短期匯率波動扭曲經營成果。

據金管會統計，壽險業扣除外幣保單後的AC海外債券部位約12兆元，占總資產約三成；但隨2026年全面接軌IFRS 17，金融資產將重新分類，業者需考量負債端（保單）波動，再做AC債券部位的配比，一般多會再下降。

金管會昨預告修正《保險業財報編製準則》，允許業者可援引IAS 1第19段所稱的「極罕見情況」，可偏離IAS 21規定，即外幣資產免再以即期匯率計價。

金管會認為，台灣壽險業資金結構高度特殊，若僵化套用IAS 21，反而可能誤導報表使用者，與會計觀念架構的核心目的相牴觸。

未來，是否符合「極罕見情況」，將由各壽險公司董事會決議、會計師簽核，確認自家資金結構適用後，才能將AC部位海外債券改採分期攤銷認列。

後續配套，金管會已點出三大方向：一是節省下來的避險成本該如何計算，及如何同步強化外價金、資本提撥及特別盈餘公積；二是AC攤銷相關的會計分錄與實務釋例；三是公司治理與資訊揭露要求，均將請保發中心與壽險公會進一步研議。