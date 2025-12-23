這家壽險業爆內鬼 A 千萬 金管會直指：長期、多次又多筆
台灣人壽發生保全楊姓員工涉嫌長期挪用保戶款項案件，挪用金額近2,000萬元。保險局副局長蔡火炎表示，台壽保已於12月初依規定通報，金管會已要求公司「負全責處理」，遭挪用的款項不得影響任何保戶權益。
⭐2025總回顧
蔡火炎指出，本案涉及的並非一般「應付未付保險金」，而是屬「懸帳」（暫收款項）性質。
懸帳多因保戶匯款時帳戶資訊不完整、匯錯帳戶或未清楚註明用途（如保費、貸款清償等），資金會暫時停留在保險公司過渡帳戶中，待釐清後再行入帳或退回。
據了解，該名員工正是利用懸帳管理流程中的內控漏洞，長期以多筆、多次交易方式，將暫收款項轉入私人人頭帳戶，藉此規避即時查核機制，最終形成侵占行為。
金管會已要求台壽保啟動全面清查外，也已找來台壽保董事長許舒博說明案情，進一步釐清為何公司在組織調整與流程重整後，仍發生人員長期挪用資金的情況，並要求提出具體改善措施與防堵機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言