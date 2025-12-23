這家壽險業爆內鬼 A 千萬 金管會直指：長期、多次又多筆

台灣人壽發生保全楊姓員工涉嫌長期挪用保戶款項案件，挪用金額近2,000萬元。保險局副局長蔡火炎表示，台壽保已於12月初依規定通報，金管會已要求公司「負全責處理」，遭挪用的款項不得影響任何保戶權益。

蔡火炎指出，本案涉及的並非一般「應付未付保險金」，而是屬「懸帳」（暫收款項）性質。

懸帳多因保戶匯款時帳戶資訊不完整、匯錯帳戶或未清楚註明用途（如保費、貸款清償等），資金會暫時停留在保險公司過渡帳戶中，待釐清後再行入帳或退回。

據了解，該名員工正是利用懸帳管理流程中的內控漏洞，長期以多筆、多次交易方式，將暫收款項轉入私人人頭帳戶，藉此規避即時查核機制，最終形成侵占行為。

金管會已要求台壽保啟動全面清查外，也已找來台壽保董事長許舒博說明案情，進一步釐清為何公司在組織調整與流程重整後，仍發生人員長期挪用資金的情況，並要求提出具體改善措施與防堵機制。