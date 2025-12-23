獨／金管會會計匯率制度配套 四大重點定調

知情人士指出，金管會的匯率會計制度配套，已有四大重點定案，其中，已確定省下的避險成本不能計入自有資本，此外，最受壽險業者高度矚目的，就是所謂的「節省的避險成本」的起算點如何計算，據悉，目前已確定，會以每家壽險公司在一定期間避險比率最高的時點來作為起算點從嚴計算，來避免業者藉此有「套利」的情況發生。

據了解，壽險公會原本提出的從總獲利提出5%來提列入外價準備金和特別盈餘公積的作法，已確定會被上述方式取代，意即，在匯率會計制度改變之後，業者要增提準備金和特別盈餘公積的金額，將不和獲利連動，而是直接把省下來的避險成本，全部都提存到外價準備金，和特別盈餘公積，換言之，大部分都不能入損益表，而且少部分提到特別盈餘公積之後可算入獲利，但也被限制不能發放股利。

除了上述兩個重點之外，第三個重點即為VAR值（風險值發生率）的調整，目前保發中心正在設算當中，據了解基於評估外價準備金最合理的水位，VAR值不見得會達到國際最高標準的99.5%，但有可能會從現行的95%，大幅拉高至97%至99%的水準。

第四個重點則在於把節省下來的避險成本撥入特別盈餘公積之後，不僅以此限制股利發放，而且提撥之後在過渡期間的15年將限制業者「只進不出」。

金管會已指示保發中心進行研議相關方案，預計會在下周正式公布。而為何壽險業者最關注到底如何計算「省下來的避險成本」，是因為現在即使大型壽險公司有的比率接近60%，但也有業者在一個多月前，就把比率大幅拉低至3成多水準，如此一來，明年1月31日一旦新制度上路，之後該業者的「節省成本」自然變少，要再去增提的外價準備金和特別盈餘公積，就比起現在避險比率還高掛在近60%水準的少得多。

為了避免外界質疑有這種「監理套利」的問題發生，因此金管會和保發中心將從嚴定義，知情人士表示，今年儘管5月台幣暴力式升息，但過去一年台幣多半貶值居多，1至3月的新台幣匯價還曾接近33兌1美元，而且過去半年還有金管會的「暫行措施」也會讓業者減少避險比率，因此，會用至少1年以上的期間來檢視，否則沒有代表性可言，有可能會取過去1年或3年、5年的期間來挑出業者的避險比率最高數值作為計算基礎，找每家壽險業者在一定期間的避險比率最高的時點來計算其避險成本節省的金額。

而對於避險成本不計入「自有資本」的方式，每年的年中、年末的「清償能力比率」之前，保發中心都會給予業者資本適足率填報手冊，而據知情人士指出，金管會將由保發中心在資本適足率的管理辦法中，在明年度接軌ICS新制之後的第一次填報時，就明確把限制放入，讓業者節省下來的避險成本，不論放在外價金或是特別盈餘公積，一律要求從「分子」排除，亦即，不會讓業者形同「賺兩手」得到「雙重優惠」，又省避險成本，還能拿去作自有資本，讓ICS暴衝，還讓金控大股東免於自掏腰包來為壽險公司增資。