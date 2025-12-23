11家金控 2026年可延到15日公布獲利
2026年起保險業適用IFRS17（17號會計公報）後，計算保險收入流程更加繁複，金管會已准許保險業、及具保險子公司的公開發行公司，公告申報營收可從每月10日前，延後到每月15日前公告，但不影響財報。
影響所及，將有保險子公司的11家金控，及獨立5家產險業、4家壽險業和一家再保險公司，合計21家金融業，在2026年公布營收時，都可延後到每月15日。首次適用時點是2026年1月營收，最晚可到2月15日再做公告申報。
據金管會估算，14家金控中，有10家金控旗下有子保險公司、及一家臺灣金（5868）是公開發行公司，因此共11家金控2026年起可延後到每月15日申報營收，另3家金控，國票金（2889）、玉山金（2884）和永豐金（2890）則依舊得每月10日前申報。
玉山金因2026年尚未合併三商美邦，可能得等到第3季雙方合併後，才可以適用。
另三商投控（2905）和和泰汽車（2207）這兩家上市公司，也因為持有三商美邦人壽、和泰產險，也可以延後申報。
保險業部分，保險局副局長蔡火炎說，公開發行保險業才適用，共有12家壽險、11家產險和1家再保公司。
但扣除重複計算在金控子保險後，等於非金控的獨立公發保險業者，產險業則有五家，包括台產（2832）、第一產（2852）、新光產（2850）、旺旺友聯產（2816）、泰安產，壽險業有四家，包括遠雄、宏泰、南山、全球人壽，一家再保險業是中再保，合計10家。
