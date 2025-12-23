沃旭出售大彰化西南離岸風場55％股權 250億元進帳

沃旭能源23日宣布與國泰人壽及其子公司國泰電業簽署協議，由國泰以250億元（約50億丹麥克朗）取得總裝置容量632MW大彰化西南離岸風場55％的股權，投資金額已將該風場既有的專案融資納入考量，雙方交易預計於2026年第3季風場商轉時完成。

沃旭指出，大彰化西南離岸風場位於彰化外海約50至60公里處，包含已投入商轉的大彰化西南第一階段離岸風場（295 MW），以及正在建置中、預計於2026年第3季完工併網的大彰化西南第二階段離岸風場（337 MW），沃旭能源將透過位於台中港的運維中心，負責大彰化西南離岸風場的長期營運與維護。

沃旭能源今年7月成功完成大彰化西南離岸風場的專案融資，獲得大約900億元（約200億丹麥克朗）資金，沃旭表示，此項協議可進一步強化公司資本結構，協議簽署後，沃旭集團2025年透過風場釋股已累積創造1650億元（約330億丹麥克朗）收益。

沃旭集團財務長Trond Westlie表示，國泰也是大彰化東南及西北離岸風場的合作夥伴，此次協議反映市場對具備長期售電合約的優質離岸風電資產，有高度投資興趣，結合此前完成的大彰化西南離岸風場專案融資，此項合作案進一步穩固沃旭的資本結構。

國泰人壽總經理劉上旗表示，此項投資代表國泰人壽對台灣再生能源轉型的長期支持，也符合保險業投資目標，可創造穩定且長期的投資報酬。