力拚亞資中心 金管會主秘林志吉：未具證基金規範放寬研議中

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

為打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，金管會加速法規鬆綁與政策開放。金管會主秘林志吉23日於高峰會談「亞資中心投資進行式」提到，金管會正與財政部密切溝通各界高度關注的稅賦誘因議題，盼能爭取如個人投資儲蓄帳戶（TISA）的租稅優惠，並透露目前正研議放寬「未具證券投資信託基金性質之境外基金」的私募人數限制，以利吸引海內外資金回台。

為加速推動亞資中心，市場最期待稅賦優惠的開放，林志吉表示，雖然財政部主導稅制政策，但金管會與財政部持續溝通，以TISA為例，第一階段未涉及租稅優惠，目前涉及租稅優惠的第二階段仍待突破，但相關討論持續進行；其次，針對另類投資市場需求，林志吉也透露，現行未具證基金的私募人數上限為99人，目前正研議放寬該限制。

林志吉也提到，金管會自推動亞資中心計畫以來，已完成55項法規修訂中的43項，目前已有43家金融機構進駐高雄資產專區，開辦38項試辦業務；其中9家金融機構提供私人理財服務，資金規模已突破2兆元，TISA平台上線3個月即突破6萬戶開戶，部分跨境ETF更在東京證交所掛牌。七家大型國際資產管理機構也在台設立區域中心或增加投資。

談及台灣發展亞資中心的競爭力，林志吉認為台灣具備三大優勢，第一，民間資金極其充沛，截至今年10月底，全體銀行存款高達62兆元，保險業可運用資金亦超過32兆元，相較30年前分別僅不到5兆元和3兆元，已成長6倍及10倍；第二，產業基礎堅實，台灣在半導體與ICT產業具全球競爭力有目共睹；第三，中小企業傳承需求強勁，台灣173萬家中小企業正面臨轉型，無論是財富管理或家族辦公室都有需求。

要將這些資金留下來，並兼顧監理與市場發展，林志吉強調，必須將制度、產品、人才三者結合，缺一不可。金管會目標是兼顧安全和發展並重的前提下，支持創新落地，並保護投資人，下一步將擴大銀行跨境金融服務範圍、建立OAMU（境外資產管理平台），並研議讓主動式ETF商品類型更多元化。

金管會 財政部

