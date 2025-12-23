快訊

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

阿信終場致謝提「期待的陣容」 朱孝天稱「場面話」：聽聽就算了吧

登台北101迎接2026年 國泰金控與子公司齊聚光雕獻禮

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控今年再度點亮台北101，與全台民眾攜手迎接新的一年。延續「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌主軸，提出「一起 不只是1+1」的品牌精神，透過現代化的光影技術，點亮溫暖祝福，展現只要一起，就能共創更好的台灣。圖／國泰金控提供
國泰金控今年再度點亮台北101，與全台民眾攜手迎接新的一年。延續「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌主軸，提出「一起 不只是1+1」的品牌精神，透過現代化的光影技術，點亮溫暖祝福，展現只要一起，就能共創更好的台灣。圖／國泰金控提供

迎接2026年，台北跨年夜將再次閃耀溫暖光芒！國泰金控（2882）宣布，繼去年首度贊助台北101跨年倒數光雕，吸引超過22萬人觀賞獲熱烈回響後，今年再度點亮台北101，與全台民眾攜手迎接新的一年。延續「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌主軸，今年國泰金控提出「一起 不只是1+1」的品牌精神，透過現代化的光影技術，點亮溫暖祝福，展現只要一起，就能共創更好的台灣。

⭐2025總回顧

國泰金控表示，2025年對台灣民眾而言，是在變局中逆勢前行的一年。面對全球局勢快速變化與多重挑戰，台灣社會展現高度韌性與凝聚力，穩住腳步並持續創新，讓世界再次看見台灣的實力與價值。國泰金控深信，動盪的時代，唯有不同世代彼此理解、互補與合作，才能持續創造改變。無論是在金融創新、數位轉型或永續發展等領域，都需要共同投入、相互成就，期待與台灣社會攜手在穩健中累積向前的力量，共創更好。

2026國泰金控跨年光雕，將於12月31日晚間11時01分起於台北101閃耀登場。此次視覺饗宴由國泰金控攜手台北101，邀請大型光影藝術策展人馮建彰與FREES團隊共同打造。光雕以溫暖光暈的檯燈意象揭開序幕，象徵人與人之間的陪伴與守護；隨後，畫面中的多元粒子匯聚成光點、光球與大樹，並結合感性敘事，依序呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」、「是靠近 是改變」，最終凝聚成「一起 不只是1+1」的核心訊息。

為了呈現台灣的多元包容，光雕畫面特別穿插日、越、印、韓等多國語言的「BETTER TOGETHER」，象徵跨越文化與世代的深層連結。最後，國泰金控品牌字樣伴隨天燈冉冉升空，寄託對未來的祝願。旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，也分別透過光雕畫面傳遞「勇敢前行 遇見更好的自己」、「竭盡所能 所以無限可能」、「感謝彼此守護 更有力量」、「追尋夢想的路上 一起閃耀」以及「穩健向前 超越每一天」等溫暖祝福，陪伴民眾迎向嶄新的2026年。

國泰金控也同步推出跨年限定社群活動，邀請民眾一起倒數送幸福。民眾於跨年夜拍下台北101國泰光雕畫面，上傳至Facebook粉專「國泰永續識務所」，標註好友並留言，即有機會抽中500元全聯禮券，國泰金控邀請全台民眾作伙迎接嶄新的2026年，共享這份美好跨年光雕獻禮。「國泰永續識務所」Facebook粉專https://www.facebook.com/cathay.esg.insights/

● 國泰金控暨子公司點亮台北101_2026跨年倒數光雕祝福：

國泰金控：一起共創台灣更好

國泰人壽：勇敢前行 遇見更好的自己

國泰世華銀行：竭盡所能 所以無限可能

國泰產險：感謝彼此守護 更有力量

國泰證券：追尋夢想的路上 一起閃耀

國泰投信：穩健向前 超越每一天

國泰金控 台北101 跨年

延伸閱讀

「為什麼不等跨年開車撞人」張文攻擊案後不當發言 網友遭檢聲押

熊讚陪你過耶誕迎跨年！香堤廣場限定小屋亮相 兩款節慶限定「人氣徽章」必收藏

創新板tibit 登台北101

《赤手獨攀台北101：直播》1/24世界最強攀岩者挑戰101層台北地標

相關新聞

曾被看衰的亞資中心 金管會一年半後交4.7兆元成績單

金管會主委彭金隆指出，亞洲資產管理中心不是口號，而是台灣金融升級的關鍵工程。過去一年半內，43項法規鬆綁，金融業資產規模...

誠品南西店公共意外責任險會否理賠？保險局這麼說

北捷殺人事件，張文衝進誠品南西店隨機砍殺，到底在誠品南西店內的死傷者能否獲得其所投保的公共意外責任險理賠？保險局副局長蔡...

匯率不再一刀斬獲利！金管會拍板會計調整 投資人未來該看哪裡

金管會拍板2026年起，壽險業長期持有海外債券（指扣除未避險部位的AC債券）的匯率變動影響數，將不再按月全額認列，改依剩...

奧客鬧過頭要當心 金管會貼標這三種行為的客訴為非理性

「奧客」注意了！金管會已貼標三種行為叫作非理性客訴，金管會今日在例行記者會上回應媒體提問指出，所謂的非理性客訴，業者大致...

強化財務結構 富邦人壽擬再發400億元次順位債

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。富邦金控（2881）23日代子公司富邦人壽...

保險局今發布壽險匯率會計新制 省下的避險成本不能移作股利

保險局今日宣布壽險業匯率會計制度的調整，對此保險局指出，經過會研基金會、立法院公聽會等學者專家討論，壽險業匯率會計偏離I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。