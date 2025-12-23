快訊

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

阿信終場致謝提「期待的陣容」 朱孝天稱「場面話」：聽聽就算了吧

奧客鬧過頭要當心 金管會貼標這三種行為的客訴為非理性

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
民眾鬧過頭要當心，金管會貼標這三種行為的客訴為非理性。圖／本報資料照片
民眾鬧過頭要當心，金管會貼標這三種行為的客訴為非理性。圖／本報資料照片

奧客」注意了！金管會已貼標三種行為叫作非理性客訴，金管會今日在例行記者會上回應媒體提問指出，所謂的非理性客訴，業者大致過濾出三種態樣，可分為：1. 客戶的過激行為，讓行員產生心理恐懼；2. 客戶不合理要求，讓行員難以處理；3. 銀行已有適當處理，但仍重複申訴，業界就會視為非理性客訴。

銀行局副局長王允中指出，倘若客戶不斷重複申訴，銀行業在處理之後，也會向金管會溝通，經銀行局判斷，不合理的話，就會從每月客訴統計剔除，這也是打詐導致的客訴之外，金管會在評比公平待客原則時，在客訴統計予以剔除的另一種情況。王允中說，金管會從去年就已把非理性客訴不列入記點，而打詐是為了保護客戶權益，防止潛在被害人受損，因此打詐所產生的客訴，也不列入客訴統計裡面。

對於銀行對非理性客訴的處理，王允中指出，銀行局著重在銀行要建立適當機制來維護從業人員的身體健康與工作權益，不能讓員工單獨曝露在第一線，還有員工安全保障，建構友善的職場環境也很重要。他說，銀行局已指示銀行三大處理重點，包括：1. 一定要提供員工有足夠的資源，依相關原則來辦，要落實其安全保障；2. 要協助員工提升應對能力和溝通技巧，否則員工難以應對客戶，也不公平；3. 對於不理性客戶，銀行不可用公平待客原則作為提供不合理服務的理由，他舉例，甚至有聽說會有客戶得寸進尺，甚至「指定」同一行員來服務時，銀行此時就不可放行。

