強化財務結構 富邦人壽擬再發400億元次順位債

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業發債籌資一波波。富邦金控（2881）23日代子公司富邦人壽發布重大訊息，擬以公開募集方式發行10年期(含)以上累積次順位公司債，發行金額上限為400億元，發債目的為強化財務結構及提升資本適足率。

金管會在2023年4月開放壽險業可發行十年以上、有到期日的次債可計入第二類資本，使2023年至今，已連三年壽險業發債額都衝破千億元大關。

富邦金控代子公司富邦人壽公告擬以公開募集方式發行10年期(含)以上累積次順位公司債，發行總額上限為新台幣400億元(含台幣及/或等值外幣)整之10年期(含)以上累積次順位債，於境內及/或透過富邦人壽百分之百持有的海外子公司(FUBON LIFE SINGAPORE PTE. LTD.)於境外，得依實際狀況需求於董事會通過後並向主管機關申請核准後一年內一次或分次發行完成。

富邦人壽表示，為增加發債彈性，以因應債券市場變化，面額與發行價格、發行利率等，授權董事長或其指定之人依據債券市場變化決定。募得價款將用於充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

富邦人壽 壽險業 富邦金控

