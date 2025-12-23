保險業如何永續投資？ 政大教授楊曉文：把握這兩大趨勢

國際永續投資已漸趨積極，政治大學金融學系教授楊曉文23日於金融競爭力論壇指出，過去傳統投資人總以「排除法」篩選永續投資標的，如今更強調影響力投資，而保險業在17項永續發展目標中，是最有能力把「溫度」做出來的產業，主要包含氣候議題和因應超高齡社會提供民眾健康福祉，未來精進方向是跳脫排除法，並做好資訊搜集和「實質性」判斷真正落實永續的企業。

楊曉文表示，壽險公司扮演永續投資中的關鍵角色，因壽險業最重視資產配置，其龐大的資產管理規模和長期投資，除了股票、固定收益和不動產之外，隨著法規逐步鬆綁，過去在台灣發展較慢的私募基金等另類投資成為關注焦點之一，未來可逐漸看到另類投資的重要性。

楊曉文說，永續發展中很重要的精神是不遺漏任何人，在聯合國17項永續發展目標中，保險業最有能力可以「把溫度」做出來的，目前國際上最重要的兩大趨勢，一是因應2050年淨零排放目標的氣候議題，二是面對超高齡社會，如何透過保險與金融機制提升民眾健康與福祉。

具體做法方面，楊曉文認為，保險業在台灣有37兆元資金，近五年調查顯示，永續投資約有五成多，但過往多採排除法。國際趨勢則顯示，單純不投資ESG做得不好的企業已不足夠，透過影響力投資協助企業改善體質、完成轉型，反而能帶來更大的成長機會，對投資報酬也有正面幫助。

楊曉文指出，從投資本質來看，氣候風險已與市場風險、信用風險高度連結，投資決策不可能忽略相關評估。未來從TCFD（氣候相關財務揭露）走向ISSB的S1、S2永續揭露準則，雖增加企業與投資人負擔，但學術研究顯示，依循這些框架進行風險管理的投資組合，整體表現效果更好。

談及未來精進方向，楊曉文指出，台灣在永續規範推動速度極快，短短3～5年內完成歐洲10年的制度進程，市場仍有認知落差。如今的永續投資應「排除法」進展到從一開始就尋找永續機會，而非事後對接是否符合永續脈絡。

楊曉文引用2023年研究近十年的永續投資概況指出，約五成多的永續投資能兼顧投資回報與抗跌，其餘仍有改善空間，至於企業精進的關鍵在於資訊蒐集與實質性判斷，善用AI與數據工具辨別是真永續或假永續，並聚焦對企業營運真正重要的ESG議題，永續項目表現突出的企業，長期績效仍具優勢。