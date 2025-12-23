聽新聞
誠品南西店公共意外責任險會否理賠？保險局這麼說
北捷殺人事件，張文衝進誠品南西店隨機砍殺，到底在誠品南西店內的死傷者能否獲得其所投保的公共意外責任險理賠？保險局副局長蔡火炎指出，除非該公安事故必須由誠品來負責，否則的話，死傷者不見得能獲公共意外責任險理賠。
至於北捷所投保的旅客運送責任險，理賠則較為明確。蔡火炎對此說明，北捷所投保的旅客運送責任險，是由產險公司共保，每人的個別理賠，還有每次事故的總理賠各有上限，每人身體傷亡理賠最高500萬元，每一意外事故傷亡最高為2.5億元，此外，就診住院每人慰問金5萬元、死亡慰問金10萬，每一事故慰問金合計不能超過30萬元。
蔡火炎說，若是民眾個別投保意外險，若因為第三人故意或過失所致的受傷，或是財務受傷，承保公司會依約理賠，不過誠品南西店所投保的公共意外責任險，但若要誠品必須負責時，才會有理賠。因此，如果該事故不能歸因於誠品有缺失，很有可能即使有投保公共意外責任險，在誠品店內或門前的死傷者也無險可賠。
