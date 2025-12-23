布局永續投資 國泰人壽總經理劉上旗提這三大關鍵

大型壽險公司在資產配置方面已定訂出永續投資準則，兼顧穩健收益和推動永續發展，國泰人壽總經理23日於「金融競爭力論壇」的高峰對談「永續投資與資產配置：壽險業的契機」中指出，國壽約8～9兆元的資產，在永續投資成為核心決策判斷後，關注方向有三，一是穩健收益，二是遵循國際永續投資框架，善用內部的趨吉避凶策略，三是策略性發揮影響力。

劉上旗表示，因應國壽對永續的承諾，永續投資已成為核心決策的判斷依據，具體來說有三個方向，一是穩健，因保險資金的資產負債結構，未來需要支付保額給保戶，因此投資多以高評等的國債或公司債為主，即使是股票投資也會選擇穩定配息的公司，而不動產則有穩定租金報酬。

二是遵循國際永續投資框架，國壽自10年前就自行開始遵循責任投資原則（PRI），說服投資部門不容易，該以每股盈餘（EPS）為主還是ESG，但其實從這幾年國壽的實際投資績效來看，追求永續投資並無影響整體績效的表現。劉上旗補充，國壽內部有一套「趨吉避凶」的投資標的挑選策略，「趨吉」是例如低碳轉型、基礎建設、水資源、高齡健康、社區包容等主題投資，例如國壽投資沃旭的大彰化西北、西南風場，總計投資金額逾500億元，還能售電給台電、台積電（2330），以確保長期的售電收入；「避凶」是排除法，像是高碳排、高風險產業就列為關注或排除名單。

三是發揮影響力，劉上旗說，國壽身為機構投資人，善用該角色的作法是依據合規與否調整投資比例，讓企業知道國壽在意ESG落實，並透過會議、電郵或電話等方式，每年與逾140家企業議合，讓企業知道哪裡需要改善，國內許多高碳排公司因此自行回覆CDP問券或遵循再生能源倡議RE100，同時也不再絕對支持管理階層提出的股東會議案，如發現有違反ESG的議案則會投下反對票，另在不動產方面，國壽是國內的大房東，目前正協助承租戶取得綠電，讓承租戶買到合宜的綠電。

劉上旗表示，國壽已逐步擴大撤煤承諾，除了擴大煤炭產業至價值鏈，如運煤等，投資標的的煤相關營收占比撤資標準從30%下調到20%，並搭配低碳投資的配置策略，同時承諾新建大樓皆達建築能效標章最高的1級，並持續改善既有大樓能效達等級2級以上。

面對川普站在永續發展的對立立場，劉上旗認為，不因單一國家或領袖發言而對永續承諾消失，對於永續投資的精進方向，提出優先利用科技提升永續決策品質和效率，以降低永續成本，此外，因極端天氣事件帶來的實體風險將在投資決策上扮演關鍵角色，國壽亦會關注企業在面臨這些實體風險將如何應對，如納入BCP營運持續計畫，並以國壽自身為例，現已建構資料庫雙中心，訓練斷水斷電4小時後能恢復所有服務。

展望新年度，劉上旗感謝金管會對保險業投資規範的鬆綁，也期待未來能開放更多永續投資相關規範的放寬。