金融業綠色投融資達標率近8成 保險局長王麗惠揭明年永續金融推進誘因

在永續金融政策推動下，金融業綠色投、融資逐步轉化為具體成果。金管會保險局局長王麗惠23日於金融競爭力論壇的高峰對談「永續投資與資產配置：壽險業的契機」指出，截至今年10月底，國內金融業整體綠色投融資規模已達4兆7,600億元，約完成2030年目標的79%，明年金管會將在制度上設置誘因引導保險業淨零轉型、推動第三版永續經濟活動認定參考指引、建置綠色證券認證制度、推動混合金融跟影響力投資，以及永續揭露準則藍圖。

從金管會推動的永續金融具體成效來看，除了整體金融業的綠色投融資規模，王麗惠進一步指出，保險業積極參與綠色商品投資，投資綠色債券規模逾1,100億元，國內投信業者發行55檔ESG相關主題基金，合計資產規模逾9,400億元；其他如台灣證交所和櫃買中心組成的資本市場服務團輔導證券化和債券化讓民間投資、協助政府發行永續債券，以及國內壽險業者已全數簽署「機構投資人盡職治理守則」，發揮協助企業轉型的影響力等。

為落實資金引導，王麗惠指出，金管會已陸續發布保險業投資公共建設風險係數調降措施，鼓勵壽險資金投入符合「永續經濟活動認定參考指引」的標的或淨零排放產業，今年10月更修正管理辦法，將政府核定的基礎建設納入投資範圍，提升壽險資金支持公共建設的意願。

展望未來監理重點，王麗惠揭露明年將有五大推進方向，包含一、精進指引，將推出第三版「永續經濟活動認定參考指引」，擴大適用產業與範圍，並與經濟部合作公告問答集，讓業者投資評估時有具體依循；二、建置認證機制，櫃買中心明年實施「綠色證券認證制度」，櫃買中心和證交所也會根據認證情況編制指數，以利發行相關商品。

三、引入創新機制，參考新加坡模式，研議混合金融與影響力投資機制，讓私部門可投入永續相關基礎建設專案；四、持續調適保險業資金運用的法規，近年來不斷鬆綁法規，未來將持續開放，在法規調適做相應的配套；五、永續揭露準則藍圖（S1、S2）也將依照時程對外揭露，提升整體永續投資動能。

王麗惠說，壽險業的資產負債錯配是需要面對的重大議題，明年接軌兩個新制度，金管會將特別設置誘因引導，讓新錢盡可能留在國內淨零轉型，「這是未來一定要走的路，將加大力度開放鬆綁法規」，永續評鑑方面也會持續進行，希望用評鑑引導金融業，提升未來永續投資。

面對國際政經局勢起伏與短期政策擺盪，王麗惠強調，全球暖化與氣候風險是實質且長期的挑戰。政府推動2050淨零轉型的目標絕不改變，並引用賴清德總統的話強調氣候變遷是跨世代的挑戰，金管會在政策目標不變的情況下，仍會持續推動綠色和轉型金融助力我國的淨零轉型。