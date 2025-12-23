快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

金融業綠色投融資達標率近8成 保險局長王麗惠揭明年永續金融推進誘因

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
經濟日報23日舉行金融競爭力論壇，邀請保險事業發展中心總經理詹芳書、國泰人壽總經理劉上旗、金管會保險局局長王麗惠（圖）、政治大學金融學系教授楊曉文進行座談。記者葉信菉／攝影
經濟日報23日舉行金融競爭力論壇，邀請保險事業發展中心總經理詹芳書、國泰人壽總經理劉上旗、金管會保險局局長王麗惠（圖）、政治大學金融學系教授楊曉文進行座談。記者葉信菉／攝影

在永續金融政策推動下，金融業綠色投、融資逐步轉化為具體成果。金管會保險局局長王麗惠23日於金融競爭力論壇的高峰對談「永續投資與資產配置：壽險業的契機」指出，截至今年10月底，國內金融業整體綠色投融資規模已達4兆7,600億元，約完成2030年目標的79%，明年金管會將在制度上設置誘因引導保險業淨零轉型、推動第三版永續經濟活動認定參考指引、建置綠色證券認證制度、推動混合金融跟影響力投資，以及永續揭露準則藍圖。

⭐2025總回顧

從金管會推動的永續金融具體成效來看，除了整體金融業的綠色投融資規模，王麗惠進一步指出，保險業積極參與綠色商品投資，投資綠色債券規模逾1,100億元，國內投信業者發行55檔ESG相關主題基金，合計資產規模逾9,400億元；其他如台灣證交所和櫃買中心組成的資本市場服務團輔導證券化和債券化讓民間投資、協助政府發行永續債券，以及國內壽險業者已全數簽署「機構投資人盡職治理守則」，發揮協助企業轉型的影響力等。

為落實資金引導，王麗惠指出，金管會已陸續發布保險業投資公共建設風險係數調降措施，鼓勵壽險資金投入符合「永續經濟活動認定參考指引」的標的或淨零排放產業，今年10月更修正管理辦法，將政府核定的基礎建設納入投資範圍，提升壽險資金支持公共建設的意願。

展望未來監理重點，王麗惠揭露明年將有五大推進方向，包含一、精進指引，將推出第三版「永續經濟活動認定參考指引」，擴大適用產業與範圍，並與經濟部合作公告問答集，讓業者投資評估時有具體依循；二、建置認證機制，櫃買中心明年實施「綠色證券認證制度」，櫃買中心和證交所也會根據認證情況編制指數，以利發行相關商品。

三、引入創新機制，參考新加坡模式，研議混合金融與影響力投資機制，讓私部門可投入永續相關基礎建設專案；四、持續調適保險業資金運用的法規，近年來不斷鬆綁法規，未來將持續開放，在法規調適做相應的配套；五、永續揭露準則藍圖（S1、S2）也將依照時程對外揭露，提升整體永續投資動能。

王麗惠說，壽險業的資產負債錯配是需要面對的重大議題，明年接軌兩個新制度，金管會將特別設置誘因引導，讓新錢盡可能留在國內淨零轉型，「這是未來一定要走的路，將加大力度開放鬆綁法規」，永續評鑑方面也會持續進行，希望用評鑑引導金融業，提升未來永續投資。

面對國際政經局勢起伏與短期政策擺盪，王麗惠強調，全球暖化與氣候風險是實質且長期的挑戰。政府推動2050淨零轉型的目標絕不改變，並引用賴清德總統的話強調氣候變遷是跨世代的挑戰，金管會在政策目標不變的情況下，仍會持續推動綠色和轉型金融助力我國的淨零轉型。

壽險業 金管會

延伸閱讀

新光人壽落實普惠金融支持公共建設 獲金管會保險競賽四項大獎

為何壽險業發債額 連三年「年年破千億元」？

經濟日報推陽光行動專題 獲主管機關正面回應

行員運送387.5萬元現金遭竊 這家銀行被金管會開罰600萬

相關新聞

曾被看衰的亞資中心 金管會一年半後交4.7兆元成績單

金管會主委彭金隆指出，亞洲資產管理中心不是口號，而是台灣金融升級的關鍵工程。過去一年半內，43項法規鬆綁，金融業資產規模...

誠品南西店公共意外責任險會否理賠？保險局這麼說

北捷殺人事件，張文衝進誠品南西店隨機砍殺，到底在誠品南西店內的死傷者能否獲得其所投保的公共意外責任險理賠？保險局副局長蔡...

保險局今發布壽險匯率會計新制 省下的避險成本不能移作股利

保險局今日宣布壽險業匯率會計制度的調整，對此保險局指出，經過會研基金會、立法院公聽會等學者專家討論，壽險業匯率會計偏離I...

富邦證券推全新「台美股定期定額」平台 小額投資布局全球成長

富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求，讓投資人以更簡單、更彈性的方式展開「存股」...

LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

時序接近2025年末，明年各銀行信用卡新權益也陸續出爐。聯邦銀行近日重磅宣布2026年「聯邦賴點卡」全新優惠，看準大眾喜...

新南向放款 年底衝2兆元

國銀新南向放款動能年底明顯升溫。據金管會統計，11月底國銀對新南向放款餘額達1兆9,593億元，月增532億元、連兩月走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。