AI需求撐盤 去年全台電商交易衝破8兆元、再創新高

主計總處公布最新電子商務統計，去年電商交易金額達8兆1,097億元，較前一年增加1兆2,282億元、年增17.8%，交易規模再創新高。主計總處指出，全球AI、高效能運算等應用需求帶動，加上內需持續成長，是推升電商交易擴大的主要因素。

去年總體電商交易中，工業金額達5兆3,208億元，其中製造業仍是主力，全年交易金額5兆2,861億元，占整體65.2%，主要透過供應鏈管理系統（如EDI）進行接單與交易。服務業交易2兆7,889億元，占比34.4%，其中批發及零售業交易金額1兆7,559億元，運輸及倉儲業4,186億元，金融及保險業3,085億元。

從交易模式來看，企業對企業（B2B）仍為電商主流，去年交易金額6兆3,951億元，占整體78.9%，年增19%；其中製造業B2B交易金額年增20.6%，是推升整體成長的最大貢獻來源。企業對個人（B2C）交易金額則為1兆7,147億元，占總體21.1%，年增13.7%。

B2C交易以服務業為主，其中批發及零售業9,275億元，占服務業B2C交易逾五成；金融及保險業受惠金融市場交易活絡，B2C交易金額2,554億元，年增36.8%；運輸及倉儲業因跨境旅遊熱潮延續及貨運需求成長，B2C交易金額2,049億元，年增37.7%，增幅居前。

主計總處指出，自2018年以來，因行動裝置益趨普及，電商、外送平台、電子化交易持續發展，加上疫情催化宅經濟商機，直至去年，B2C交易成長1.7倍，高於B2B的86.1%，各行業中，以住宿及餐飲業B2C交易成長達3.7倍最多。

若拉長時間觀察，國內電商交易規模自2018年的4兆660億元，成長至2024年的8兆1,097億元，規模幾近倍增。其中，服務業電商交易金額成長約1.4倍；工業部門則在2023年受出口疲弱影響短暫下滑後，去年隨全球經濟復甦與AI需求回溫，重新轉為明顯成長。