曾被看衰的亞資中心！金管會一年半後交4.7兆元成績單

金管會主委彭金隆指出，亞洲資產管理中心不是口號，而是台灣金融升級的關鍵工程。過去一年半內，43項法規鬆綁，金融業資產規模成長4.7兆元，提前達成亞資中心「兩年有感」第一階段目標，台灣金融板塊正加速翻轉，外界的問號，也逐步轉為驚嘆號。

據金管會到10月底統計，金融業資產規模攀升到36.26兆元，較亞資政策推動前增加了4.7兆元，達成「兩年有感」增額四兆元目標的117.5%。金管會規劃，到「第六年有成」時，即2030年資產規模要攀升到60兆元。

《經濟日報》23日舉行金融競爭力論壇，彭金隆致詞時說，這次論壇聚焦永續、創新與亞資中心三大主軸。其中「亞資中心」是金管會當前推動的關鍵政策。

他回顧，台灣自1995年起曾多次嘗試推動類似計畫，但未能如預期發展。即便去年再度啟動亞資中心計畫，外界仍普遍抱持懷疑，認為台灣在稅制、語言、外匯環境與地緣政治等條件上，難以與新加坡、香港競爭。

不過，彭金隆強調，台灣有獨特利基，包括全球具競爭力的產業與供應鏈、雄厚的民間資金與財富、充沛的投資動能，以及完整的金融服務生態體系；再加上遍布全球的台商企業主與潛在回流資金，都是推動亞資中心的重要基礎。

1995年首次提出構想時，台股僅5,173點，如今已逾28,000點；資本市場市值成長逾一倍、位居全球第八；台積電（2330）市值成長超過30倍，全體金融業資產擴增8倍，人均GDP接近4萬美元，「30年後的台灣，早已不可同日而語，過去只能築夢，現在可以築夢踏實」。

彭金隆說，台灣策略並非取代既有金融中心，而是做出自身特色，在優勢領域「大贏一段」，在劣勢處「少輸為贏」，透過大贏小輸的組合策略，打造屬於台灣的競爭利基。

在「能做的先做」原則下，金管會一年半來已完成超過43項法規調整，包括7月啟動高雄資產管理專區、開放38項業務，吸引40家金融機構與四大會計師事務所進駐；私人銀行規模突破2兆元。

TISA級別基金上路三個月吸引逾6萬人開戶；主動式ETF、國際掛牌ETF接連推出，並已有7家國際大型資產管理公司決定在台設立或擴增區域中心。

行政面上，亞資中心推動辦公室已正式揭牌，「台灣周」系列活動吸引2.8萬人次參與，並同步啟動壯大資本市場計畫。整體金融業資產規模成長逾4兆元，提前達成「兩年有感」第一階段目標。

金融研訓院調查更顯示，逾八成金融從業人員清楚且支持亞資政策，認為成功機率高者超過五成，顯示市場信心正逐步累積。

他最後強調，亞資中心是長期工程，不可能一蹴可幾，但「現在不做，未來只會更難」。金管會將持續借鏡國際經驗、結合台灣優勢，打造對標國際的制度環境，讓台灣成為亞洲重要的資產管理樞紐，帶動金融與經濟長期發展。