高雄銀行代理董事長陳勇勝宣布 新年度力拚擴大財富管理版圖

高雄銀行（2836）23日舉辦「躍馬奔騰、贏向未來」財富管理業務動員大會；今年截至11月底，財富管理淨收益改寫歷年新高，高銀代理董事長陳勇勝宣布，115年將以「國外股票及ETF投資平台」與「高資產業務」為雙軸，全面升級財富管理版圖。

高銀指出，新年度將推出「國外股票及ETF」投資平台，提供更具彈性、低門檻的全球資產配置工具，特色包括最低申購金額2,000美元，涵蓋美股及多檔熱門產業ETF，以及行動銀行及網路銀行可快速下單。

搭配新平台啟動，高雄銀行推出客戶優惠活動，自115年1月5日至115年6月30日透過行動銀行或網路銀行申購即享手續費5折，以吸引投資人以更有效率的方式進軍國際市場。

陳勇勝指出，推動「亞洲資產管理中心」落地高雄，高銀新開辦的高資產財富管理業務，將以結合南臺灣產業聚落與在地資源，導入專業顧問與客製化服務，全面提升高資產客群的資產配置效率與財富管理深度為核心目標。