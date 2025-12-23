台股重返28300點 新台幣續於31.5元震盪小升1.5分

台股今天持續走揚，但新台幣匯率未能擺脫震盪格局，今天依舊「卡」在31.5元價位，呈現狹幅區間盤整，收盤收31.508元，小升1.5分。由於市場缺乏明確方向，交投量能有限，台北及元太外匯市場總成交金額為14.49億美元。

耶誕假期將至，外資操作轉趨保守，台股今天持續走揚，但未展現強烈上攻氣勢，轉為量縮區間震盪，終場加權指數上漲160.83點，收28310.47點，重返28300點。

新台幣兌美元今天開盤價為31.51元，最高31.485元、最低31.544元，與昨天走勢相似，續於31.5元附近上下波動，全日交易區間壓縮在6分內。

外匯交易員指出，台股還有內資撐盤，但外資進出是主導新台幣匯市的關鍵力道，耶誕假期即將來臨，外資不再有大部位操作，今天又小幅賣超台股，在匯市續呈雙向，進出口商雖有進場，力道不強，導致新台幣匯價在31.5元附近持續卡關。

根據央行統計，由於美元下跌0.51%，亞幣漲多跌少，韓元續挫0.2%，新台幣小升0.05%，人民幣續漲0.14%，日圓則在日本官員警告匯率走勢「單邊且劇烈」後，出現大幅反彈，狂漲0.91%。

外匯交易員指出，近日新台幣匯率缺乏亮點，不過本週日本央行（BoJ）總裁植田和男將發表演說，日本貨幣政策對全球金融市場及資金流動影響很大，植田和男釋放的訊號可能讓金融市場再掀波瀾，另外，先前傳出美國聯準會新任主席人選即將出爐，市場如何解讀新人選的後續貨幣政策路徑，都將影響新台幣匯率變化，須持續關注。