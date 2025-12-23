高雄銀行獲聯徵中心金質獎 展現卓越信用資訊實力
高雄銀行（2836）獲聯徵中心金質獎肯定，凸顯其在信用資訊報送品質、完整、準確及時效的優異表現，充分展現穩健資訊治理能力，與對金融資訊品質的高度重視。
⭐2025總回顧
高銀表示，在數位金融快速發展下，確保客戶信用資訊完整性與正確性是金融機構責任。高雄銀行積極優化報送流程與檢核機制，投入資源以提升資料治理能力，建立資料比對與異常監控模式，確保資訊報送的準確與即時。
另一方面，高銀支持政府鼓勵企業綠色轉型，積極配合建立永續金融市場運作架構，提供聯徵中心ESG整合資訊平台所需資訊，同時配合聯徵中心協助蒐集企業ESG資料，瞭解企業永續經濟活動現況，透過金融影響力，鼓勵並帶動企業永續發展及減碳轉型，為推動綠色及轉型金融發展盡力。
