快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

高雄銀行獲聯徵中心金質獎 展現卓越信用資訊實力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

高雄銀行（2836）獲聯徵中心金質獎肯定，凸顯其在信用資訊報送品質、完整、準確及時效的優異表現，充分展現穩健資訊治理能力，與對金融資訊品質的高度重視。

⭐2025總回顧

高銀表示，在數位金融快速發展下，確保客戶信用資訊完整性與正確性是金融機構責任。高雄銀行積極優化報送流程與檢核機制，投入資源以提升資料治理能力，建立資料比對與異常監控模式，確保資訊報送的準確與即時。

另一方面，高銀支持政府鼓勵企業綠色轉型，積極配合建立永續金融市場運作架構，提供聯徵中心ESG整合資訊平台所需資訊，同時配合聯徵中心協助蒐集企業ESG資料，瞭解企業永續經濟活動現況，透過金融影響力，鼓勵並帶動企業永續發展及減碳轉型，為推動綠色及轉型金融發展盡力。

高雄 數位金融 ESG

延伸閱讀

高雄銀行全面升級財管版圖 宣布2026年啟動兩大業務

桃園永豐市地重劃荒地盼轉型 爭取設置鄧雨賢音樂紀念公園

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

碧潭老字號觀光魅力不再？ 學者談觀光困境及轉型挑戰

相關新聞

保險局今發布壽險匯率會計新制 省下的避險成本不能移作股利

保險局今日宣布壽險業匯率會計制度的調整，對此保險局指出，經過會研基金會、立法院公聽會等學者專家討論，壽險業匯率會計偏離I...

富邦證券推全新「台美股定期定額」平台 小額投資布局全球成長

富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求，讓投資人以更簡單、更彈性的方式展開「存股」...

LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

時序接近2025年末，明年各銀行信用卡新權益也陸續出爐。聯邦銀行近日重磅宣布2026年「聯邦賴點卡」全新優惠，看準大眾喜...

新南向放款 年底衝2兆元

國銀新南向放款動能年底明顯升溫。據金管會統計，11月底國銀對新南向放款餘額達1兆9,593億元，月增532億元、連兩月走...

玉山銀公平待客、防詐績優

為強化防詐及落實金融友善措施，玉山銀行第二年舉辦「2025年度公平待客暨服務品質交流研討會」，玉山銀行董事長黃男州及全體...

無差別攻擊 保險理賠四重點

北車及捷運中山站近日發生無差別殺人事件，引發社會關注，也促使民眾檢視自身保險保障內容，並關注相關理賠重點。業者表示，保險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。