保險局今發布壽險匯率會計新制 省下的避險成本不能移作股利

保險局今日宣布壽險業匯率會計制度的調整，對此保險局指出，經過會研基金會、立法院公聽會等學者專家討論，壽險業匯率會計偏離IAS 21規定及壽險業持有「攤銷後成本衡量(AC)」債券的兌換差額採直線攤銷法處理等，已獲多數專家認同，因此，調整為可對AC部位採取直線攤銷法來避險，而且省下來的避險成本，不能移去發放股利，而是必須要作為提存在外價準備金，或是提存於特別盈餘公積二大用途。

至於能否用於提列為「自有資本」，保發中心與壽險公會正在研議中。保險局副局長蔡火炎指出，是否除了上述二個用途之外，還能適用於自有資本，這個的確還沒定案。

此次保險局的修正草案內容，主要修正財報編製準則第12條第4項第2款第1目之6，保險局指出，該規定不會只適用於未來15年的過渡期，即使過渡期滿，也將繼續適用。配套措施方面，蔡火炎指出，壽險業的短期要匯回現金流很少，未來減少避險之後省下來的成本，要提在外匯價格準備金，以及資本提撥和提列在特別盈餘公積等等，以厚植資本來強化公司的資本韌性。

保險局說明，修法之後，人身保險業依IAS 1第19段判斷，其直接持有的金融資產分類為按攤銷後成本衡量(AC)的債務工具，且未對外幣風險組成部分指定避險者，自115年1月1日起，以前期兌換後的帳面金額或新購取得成本計算之外幣攤銷後成本所產生的各期間未實現兌換差額，應依債務工具投資的預期剩餘存續期間，可按直線法逐券逐筆攤銷認列於兌換損益。

至於是否可以把省下來的避險成本，放在自有資本？蔡火炎指出，原本外價準備金就能計入自有資本，但關於這次在AC資產改採直線攤銷法之後省下來的避險成本和外價準備金能否計入自有資本，保發中心和壽險公會將會再討論。

蔡火炎說明，外價金因為是準備金，在財報上一般位列負債，但在計算RBC則會列於分子，而如果沒有外價金，就要用其他資本吸收損失，所以過去在看外價金時，才把其列入自有資本。

蔡火炎指出，目前壽險業者帳列在AC的資產規模，約在18兆左右，但明年實施IFRS 17之後，的確可再作重分類，他也強調，18兆為目前的帳列數字，明年的AC資產有多少，要看業者自己的資產重分類來決定。

倘若依照壽險公會先前的試算，在匯率會計制度調整之後，避險比率會從70%降至50%，但另一方面，由於IFRS 17新制上路，負債也要按公允價值評價，非得挪移更多的資產進入OCI，才能有足夠的資本利得來因應負債的評價，AC的規模會從目前的88%，可能降至50%至55%，屆時所能適用「AC資產直線攤銷法」的AC規模，可能從現有的18兆降至10兆左右，且要剔除已避險的部位。

保險局也要求，對未攤銷的累計未實現兌換淨額應列於其他資產或其他負債，而在到期賣出時，未攤銷部分應全數認列於當期兌換損益。若有匯兌未實現損失則放資產，未實現利益則放在負債。