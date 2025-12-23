高雄銀行全面升級財管版圖 宣布2026年啟動兩大業務

高雄銀行23日在高雄萬豪酒店舉辦「躍馬奔騰，贏向未來」財富管理業務動員大會，代理董事長陳勇勝率高階管理團隊出席，並正式對外宣布2026年將以「國外股票及ETF投資平台」與「高資產業務」為雙軸，全面升級財富管理版圖。

今年截至11月底，高雄銀行財富管理淨收益改寫歷年新高。為了掌握國人跨境投資需求，高雄銀行將於2026年1月5日推出「國外股票及ETF」投資平台，提供更具彈性、低門檻的全球資產配置工具，平台服務特色包括：最低申購金額2,000美元；涵蓋美股及多檔熱門產業ETF；行動銀行及網路銀行可快速下單。

搭配新平台啟動，高雄銀行推出客戶優惠活動，自2026年1月5日至2026年6月30日透過行動銀行或網路銀行申購即享手續費5折，以吸引投資人以更有效率的方式進軍國際市場。

代理董事長陳勇勝指出，為配合高雄市政府陳市長推動「亞洲資產管理中心」落地高雄政策，高雄銀行已於今年8月取得財管2.0許可，將在2026年1月22日正式開辦高資產財富管理業務，並全力爭取進駐高雄專區，以結合南臺灣產業聚落與在地資源，導入專業顧問與客製化服務，全面提升高資產客群的資產配置效率與財富管理深度為核心目標。

陳勇勝表示，高雄銀行將以「穩健經營、專業為本」核心理念，聚焦高資產市場需求，善用扎根南臺灣的優勢，建構更具國際競爭力的財富管理平台，帶動金融產業轉型升級，厚植永續成長動能，期許高雄銀行2026年度持續「躍馬奔騰，贏向未來」。