合庫銀行勞資雙方續簽第七次團體協約 2026年首波徵才啟動

為營造勞資和諧友善職場環境，合作金庫商業銀行於22日與企業工會續簽第七次團體協約，本次團體協約由合庫銀行董事長林衍茂與企業工會理事長陳金渠共同簽署，以實現勞資關係穩定，共同創造勞資雙贏新局面。

合庫銀行於2005年4月4日辦理民營化，2005年4月1日即與工會簽訂第一次團體協約，為當時唯一民營化前完成簽訂團體協約之銀行，歷經2009年、2013年、2016年、2019年及2022年修訂續約，本次為第七次簽訂團體協約，勞資雙方透過充分溝通討論，依據相關法令及參酌「團體協約法」等規定擬訂並完成相關條文的修訂。

合庫銀行透過各項友善家庭政策及福利，被公認為「幸福企業」，近幾年除了薪資加碼有感-於6年內調薪4次外，也持續提供多項員工福利，包含貼心安排未婚聯誼及社團活動、提供生育津貼補助、實施優於勞基法的休假制度，讓員工能兼顧職場發展及家庭生活；全面性員工定期健檢、多項特定項目健檢補助及員工持股信託制度，提供員工全方位的照顧與支持，因持續致力打造良好職場環境，合庫已連續6度獲網友票選為幸福企業金獎，並獲選2025年親子天下友善家庭職場獎，為金融業幸福職場樹立典範。

合庫銀行也持續強化多元人力運用，除深耕校園辦理產學合作外，在對外招募方面，2025年已辦理2梯次徵才，釋出500名職缺，吸引近2,800人報名。而為續規劃明年度人力，合庫銀行已啟動2026年第1梯次徵才，共招募180人，職缺涵蓋一般金融及各類專業人員，另為因應數位轉型，也延攬金融科技發展項目研發人員、資訊及資安專才，以持續在提升數位服務品質。