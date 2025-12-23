永豐金證券開啟金融零售新世代 「好運刮刮卡」聖誕節開賣

金融零售新世代來了！永豐金證券23日宣布攜手全家便利商店，首創「便利商店 × 券商投資」新春福袋理財場景。將股票禮品卡化為「好運刮刮卡」，獨家包裝於「全家」2026潮流福袋，今年聖誕節（12/25）起開賣。100%中獎刮出投資金、最高十倍奉還，讓民眾在街頭巷口輕鬆啟動投資理財，歲末迎新補財庫、開運迎新年。

民眾只要購買一包「全家」2026潮流福袋，即可獲得隨機面額投資金的刮刮卡，最高可刮出「十倍奉還」福袋價！刮出的投資金可等值兌換台積電（2330）、國民 ETF等多達274檔熱門台股與ETF，讓投資從便利商店開始，開創證券與零售業跨界合作的新體驗，實現金融生活化，打造全新虛實整合投資場景。

據經濟部數據顯示，台灣平均每1,659人、2.87平方公里就有一家便利商店，且近3年營業額平均年成長7%。便利商店連結國人生活，服務最廣泛的消費族群，永豐金證券攜手零售知名品牌全家便利商店，結合國人熱衷的開運風潮，推出「好運刮刮卡」，讓投資理財不再艱澀冰冷，而是貼近日常、充滿驚喜。

永豐金證券總經理蘇威嘉表示：「這次合作開創台灣首見的普惠金融全新模式。兩大產業打破藩籬，讓民眾在熟悉的便利商店場景即可體驗股票禮品卡新應用場景。永豐金證券藉由攜手零售通路與本身的金融科技實力，打造前所未有的虛實整合理財新場景。」

今年「全家」2026潮流福袋中，永豐金證券將金管會核准的金融創新實驗「股票禮品卡」，獨家設計為寓意招財的「好運刮刮卡」，並結合三大亮點：人人有獎、輕鬆啟動投資、最高十倍奉還。

一、保證中獎、最高十倍奉還。每張刮刮卡隨機刮出等值8～2,499元不等的存股開運金。永豐金證券新戶還享專屬見面禮、最高可獲2,599元，且見面禮可轉贈親友，讓理財成為互動話題。

二、永豐金證券提供專業數位金融服務，流程簡單、立即啟動。刮開卡片後至「豐存股」平台輸入序號，獎金即存入個人交易帳戶，選擇指定台股、ETF並設定單筆或定期定額委託，系統自動抵用卡片餘額，不足部分從約定帳戶圈存，輕鬆完成投資。

三、全台首創台美股利再投入功能，開運金可做為長期存股錢母，搭配「豐存股」首創「台美股股利再投入」，加速複利累積，實現「小錢滾出大財」吉兆。讓國人享受試手氣樂趣同時，同時撥下財富種子。

永豐金證券以虛實整合與科技賦能，翻轉金融想像。股票禮品卡設計獨步業界，面額可兌換台積電、等274檔熱門台股與ETF，送禮自用皆宜，上市7個月銷售突破7,700萬元。此次攜手全家便利商店，跨界合作將金融融入日常生活，讓投資理財變得更加簡單易達，全面實現「翻轉金融、創造美好生活」的美好願景！