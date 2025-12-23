富邦證券推全新台美股定期定額平台 小額投資跨市場長期布局全球成長

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求。(富邦證券/提供)
富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求，讓投資人以更簡單、更彈性的方式展開存股行動，享受長期經濟成長的價值。台美股定期定額新平台整合台股、美股標的介紹、申購流程及回測試算等功能，並新增股息再投資的功能，讓投資人除以小額資金布局全球市場，並不斷錢滾錢。

富邦證券表示，全新的台美股定期定額平台提供高彈性、低門檻的小額投資。台股單筆1,000元即可投資，扣款金額可依每100元台幣調整；美股最低10美元或300元台幣即可參與投資，扣款金額則以10美元或100元台幣為單位設定，讓投資人以更低成本建立跨市場投資組合。此外，「日日扣」功能讓扣款方式更具彈性，台股定期定額每月可自由選擇任六天扣款日，美股定期定額則可自由選擇每月任一天扣款且扣款次數無上限，方便投資人分批投入資金，穩健累積資產。

為鼓勵投資人進行長期投資，富邦證券台美股定期定額整合平台提供股息再投入功能，投資人只要開啟此功能，系統於股利發放後自動將配息再投入原標的，方便投資人持續累積部位。此外，「回測試算一鍵帶入申購」功能，讓投資人從試算頁面連結至申購頁面，免除重複填寫資料，大幅簡化設定步驟，提升申購流程效率。

為歡慶富邦證券新一代投資交易APP的富邦 AI PRO上線，投資人只要透過富邦 AI PRO定期定額專區，新增一筆台股或美股定期定額約定，並成功扣款一次，即可獲得台股手續費抵用金100元，同時享有一次抽獎機會，有機會抽中iPhone17 Pro、AirPods 4或500 mo幣。

