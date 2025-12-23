投信首張家族辦公室許可 統一投信拔頭籌

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

金管會積極推動亞洲資產管理中心，「家族辦公室資產管理推動計畫」為重點政策之一。統一投信23日宣布，正式取得投信業首張家族辦公室整合顧問業務許可，完成一站式資產管理業務的最後一張拼圖，打造「員工財商、企業財務、家族辦公室」金字塔式的財富整合工程，為台灣企業提供永續傳承的全方位顧問平台。

統一投信表示，台灣許多家族企業正值世代傳承的關鍵轉折點，財富永續、股權架構優化、稅務籌劃等複雜議題，已成為家族企業的重要焦點。統一投信憑藉深厚的資產管理專業，整合律師、會計師及境內外稅務顧問等頂尖策略夥伴，為家族企業量身打造全方位資產管理解決方案。

統一投信從推廣理財教育開始，透過深入淺出的「財商」課程走入各企業體，讓員工的理財知識融入企業文化。在此基礎上，統一投信進一步協助企業財務管理、提升資金活化，並結合「福儲信託」專案，透過員工自提與公司提撥雙軌制，完善員工退休理財的第三支柱，同時提升企業留才競爭力。

統一投信本身就是最佳實踐案例，該公司推動福儲信託已18年，員工參與率高達90.4%，離職率從2011年的3.01%，降至2025年的1.83%，顯示公司人才穩定度獲得顯著成果。

統一投信的「福儲信託」專案之所以能有效留才，累積報酬率的試算數字會說話，假設每月月底以3,000元投資台股基金組合(統一經建、統一奔騰、統一中小基金)，平均每檔基金1,000元，據晨星統計2007/10/1至2025/11/30，18年累積投入65.4萬元，市值成長到461萬元，累計報酬率達606%，此試算案例是為企業導入員工財富管理方案的最佳示範。

在奠定員工財富健康、企業財務治理的雙重根基後，統一投信的資產管理範疇再升級，正式跨入家族辦公室領域。相較過往台灣缺乏正式家族辦公室法令，高資產客戶多將家族辦公室設立於國外，易衍生諸多問題。統一投信依法受金管會多層監理，能提供更高規格的制度保障，同時作為家族辦公室整合顧問業務的專案負責機構，更能有效協調如律師、會計師及信託等不同專業，降低家族內部紛爭的處理成本，是選擇投信業籌辦家族辦公室的重要優勢。

統一投信表示，作為台灣的資產管理業者，除了持續提升投資績效、強化市場競爭力之外，更肩負著響應政府推動亞洲資產管理中心的政策使命，企盼以專業整合服務達成「留財引資」的目標。

