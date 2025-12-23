金價飆升！央行黃金資產市值突破1.95兆元創新高

在國際金價持續攀升帶動下，台灣央行黃金資產價值再創新高。依今早國際金價每盎司4,497.55美元計算，央行持有約422至423公噸黃金，換算市值約達610至612億美元，折合新台幣約1.95兆至1.96兆元，顯示黃金在央行資產配置中的戰略價值明顯提升。

央行長期持有的黃金儲備，主要作為外匯存底的重要組成與金融穩定的關鍵支撐。隨著近年全球通膨壓力、地緣政治風險及主要國家貨幣政策不確定性升高，黃金避險需求明顯升溫，推升金價走高，也使央行黃金部位帳面價值水漲船高。

隨著全球央行「去美元化」與增加實體資產配置趨勢延續，黃金在官方儲備中的角色，預料仍將持續受到重視。