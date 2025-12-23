快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

金價飆升！央行黃金資產市值突破1.95兆元創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

在國際金價持續攀升帶動下，台灣央行黃金資產價值再創新高。依今早國際金價每盎司4,497.55美元計算，央行持有約422至423公噸黃金，換算市值約達610至612億美元，折合新台幣約1.95兆至1.96兆元，顯示黃金在央行資產配置中的戰略價值明顯提升。

⭐2025總回顧

央行長期持有的黃金儲備，主要作為外匯存底的重要組成與金融穩定的關鍵支撐。隨著近年全球通膨壓力、地緣政治風險及主要國家貨幣政策不確定性升高，黃金避險需求明顯升溫，推升金價走高，也使央行黃金部位帳面價值水漲船高。

隨著全球央行「去美元化」與增加實體資產配置趨勢延續，黃金在官方儲備中的角色，預料仍將持續受到重視。

央行 金價

延伸閱讀

全家41款福袋耶誕節陸續開賣 狂抽BMW豪車、iPhone 17 Pro、黃金好禮

金價飆破4,400美元！光洋科亮燈領軍貴金屬回收精煉族群噴發

老字號銀樓涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年

鉛錫合金私運柬埔寨 銀樓賣200公斤黃金條塊助洗錢 7人起訴求重刑

相關新聞

富邦證券推全新「台美股定期定額」平台 小額投資布局全球成長

富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求，讓投資人以更簡單、更彈性的方式展開「存股」...

LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

時序接近2025年末，明年各銀行信用卡新權益也陸續出爐。聯邦銀行近日重磅宣布2026年「聯邦賴點卡」全新優惠，看準大眾喜...

新南向放款 年底衝2兆元

國銀新南向放款動能年底明顯升溫。據金管會統計，11月底國銀對新南向放款餘額達1兆9,593億元，月增532億元、連兩月走...

玉山銀公平待客、防詐績優

為強化防詐及落實金融友善措施，玉山銀行第二年舉辦「2025年度公平待客暨服務品質交流研討會」，玉山銀行董事長黃男州及全體...

無差別攻擊 保險理賠四重點

北車及捷運中山站近日發生無差別殺人事件，引發社會關注，也促使民眾檢視自身保險保障內容，並關注相關理賠重點。業者表示，保險...

國票金增資樂天 延至明年第2季

國票金控昨（22）日召開法人說明會，由總經理陳冠舟主持。國票金累計前11月稅後純益20.71億元，每股盈餘（EPS）0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。