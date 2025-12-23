最低300元就可投資 富邦證券推出全新「台美股定期定額」平台

富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求，讓投資人以更簡單、更彈性的方式展開「存股」行動，享受長期經濟成長的價值。「台美股定期定額」新平台整合台股、美股標的介紹、申購流程及回測試算等功能，並新增「股息再投資」的功能，讓投資人除了以小額資金佈局全球市場，並不斷錢滾錢。

富邦證券表示，全新的「台美股定期定額」平台提供高彈性、低門檻的小額投資。台股單筆1,000元即可投資，扣款金額可依每100元台幣調整；美股最低10美元或300元台幣即可參與投資，扣款金額則以10美元或100元台幣為單位設定，讓投資人以更低成本建立跨市場投資組合。此外，「日日扣」功能讓扣款方式更具彈性，台股定期定額每月可自由選擇任六天扣款日，美股定期定額則可自由選擇每月任一天扣款且扣款次數無上限，方便投資人分批投入資金，穩健累積資產。

為鼓勵投資人進行長期投資，富邦證券「台美股定期定額」整合平台提供「股息再投入」功能，投資人只要開啟此功能，系統於股利發放後自動將配息再投入原標的，方便投資人持續累積部位。此外，「回測試算一鍵帶入申購」功能，讓投資人從試算頁面連結至申購頁面，免除重複填寫資料，大幅簡化設定步驟，提升申購流程效率。

為歡慶富邦證券新一代投資交易APP「富邦 AI PRO」上線，投資人只要透過「富邦 AI PRO」定期定額專區，新增一筆台股或美股定期定額約定，並成功扣款一次，即可獲得台股手續費抵用金100元，同時享有一次抽獎機會，有機會抽中iPhone17 Pro、AirPods 4或500 mo幣。