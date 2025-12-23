新光人壽落實普惠金融支持公共建設 獲金管會保險競賽四項大獎

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期關懷弱勢，致力推動普惠金融及公平待客服務，於12月12日由金管會舉行的「114年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮」中，榮獲微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」，及六大核心及公共建設投資「財務投資獎」、「專案投資獎」等四大獎項；並由金管會主委彭金隆頒獎，新光人壽總經理黃敏義代表受獎，肯定新壽為弱勢撐起保護傘，發揮社會安定力量的努力成果，以及積極推動參與投資六大核心戰略產業及公共建設，協助產業發展 。

新光人壽為落實普惠金融與推廣公平待客精神，自2014年微型保險開辦起，持續協助台中、新竹、嘉義、苗栗、雲林、基隆等縣市辦理團體微型保險續保，承保對象包含低收、中低收、弱勢兒少、特殊境遇家庭、心智障礙者、身心障礙者等，累計至今受惠人數已逾41萬人次，保費贊助累計逾7,600萬元，若含個人微型保險，累積保費逾9,100萬元，卓越的推動成果，獲頒114年微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」兩項殊榮。

新壽響應政府鼓勵保險業辦理六大核心戰略產業、公共投資、長照事業及永續發展債券投資方案，長期積極參與並投入資金，公共投資部分，近年新增投資9項專案，其中綠能相關佔7家，政府BOT案佔2家，以實際行動支持產業發展與公共建設升級，強化國家競爭力的成果，備受肯定，榮獲六大核心及公共建設投資「財務投資獎」、「專案投資獎」兩項大獎。

新光人壽向來致力ESG企業永續經營，並以「人人有保險 家家有保障」的精神，從企業內部深化公平待客理念，提供民眾全方位的金融友善服務。未來，新壽將持續推動各項金融友善措施，希望成為大眾最堅強的後盾，創造社會共融共好，實踐普惠金融核心願景。