快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

玉山金連續14年舉辦愛心義賣公益活動 關懷弱勢學童

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金控連續14年籌辦「資源流通愛心義賣公益活動，由玉山志工們主動發起，邀請主管同仁捐出物資、資源流通共享並進行義賣，最終將募集款項回饋社會，以具體行動實踐循環經濟與慈善關懷。

2025年愛心義賣活動吸引超過5,250人次參與，共收到8,718項全新及二手物品的捐贈，透過競標、投標、義賣與自由捐款，共募集逾1,000萬元，款項將全數捐助玉山「關懷學童專案」，該專案致力於協助經濟弱勢或突遭變故的學童，讓他們能夠無後顧之憂地專注於學業，在2025年，玉山幫助了257所學校共計11,334位學童，至今累計幫助的學童人次已達14.6萬。

今年愛心義賣所募集的物品品項相當多元，包括各種日常用品、運動用品、兒童繪本與玩具、3C家電以及藝術收藏等，義賣的活動共分為三大部分，除了一般商品區供同仁現場挖寶外，也設置線上投標區讓玉山人出價投標；而競標活動更是每年的重頭戲，今年度以大阪萬國博覽會作為主軸，結合各國場館特色及數位互動遊戲，為活動增添了活力的氛圍，同時也延續萬博核心理念—「生命閃耀的未來社會」。三個世代玉山人以慈善關懷為本，透過實際的行動幫助社會上需要的人，用生命影響生命，形塑一個永續且有愛心的未來社會。

玉山金控董事長黃男州表示，企業社會責任是玉山對台灣這片土地許下的承諾，玉山人發揮志工精神，將愛轉化為溫暖他人的具體力量，也播下一顆顆善循環的種子，期許一份愛牽引更多的愛，讓台灣有更美好的未來。

玉山金控 義賣 公益活動

延伸閱讀

新北耶誕環保挖寶趣網紅齊響應 義賣突破154萬元

玉山南橫三山設人流計數器 優化國家公園經營

TPBL／球星聯手做公益 義賣善款破十萬

影／聖誕麵包世界冠軍在埔里！李多慧今現身助攻義賣 拍出驚人價格

相關新聞

富邦證券推全新「台美股定期定額」平台 小額投資布局全球成長

富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求，讓投資人以更簡單、更彈性的方式展開「存股」...

LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

時序接近2025年末，明年各銀行信用卡新權益也陸續出爐。聯邦銀行近日重磅宣布2026年「聯邦賴點卡」全新優惠，看準大眾喜...

新南向放款 年底衝2兆元

國銀新南向放款動能年底明顯升溫。據金管會統計，11月底國銀對新南向放款餘額達1兆9,593億元，月增532億元、連兩月走...

玉山銀公平待客、防詐績優

為強化防詐及落實金融友善措施，玉山銀行第二年舉辦「2025年度公平待客暨服務品質交流研討會」，玉山銀行董事長黃男州及全體...

無差別攻擊 保險理賠四重點

北車及捷運中山站近日發生無差別殺人事件，引發社會關注，也促使民眾檢視自身保險保障內容，並關注相關理賠重點。業者表示，保險...

國票金增資樂天 延至明年第2季

國票金控昨（22）日召開法人說明會，由總經理陳冠舟主持。國票金累計前11月稅後純益20.71億元，每股盈餘（EPS）0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。