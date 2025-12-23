金價飆破4,400美元！光洋科亮燈領軍貴金屬回收精煉族群噴發

受地緣政治衝突升溫與聯準會降息預期雙重推升，全球貴金屬市場進入超級周期。國際金價22日首度突破每英兩4,400美元大關，白銀亦同步改寫歷史新高，鉑、鈀金受工業需求帶動全線走強。受此激勵，台股貴金屬回收精煉族群23日強勢吸金，盤面呈現價量齊揚的噴發走勢。

指標股光洋科（1785）展現領頭羊氣勢，早盤成交量急遽放大至4萬張以上，股價攻上漲停板69.3元，寫下一年多來新高。光洋科除了受惠金價走揚，隨AI帶動的高容量硬碟需求爆發，其儲存媒體與半導體靶材訂單能見度已達一年以上。公司表示，透過「材料＋密閉循環」商業模式，能因應先進製程對靶材純度的嚴苛要求，基本面支撐力道強勁。

佳龍（9955）與金益鼎（8390）隨後同步擴大漲幅。佳龍盤中最高觸及32.45元，漲幅一度超過6%，隨後維持在31.95元高位震盪；金益鼎則受惠廢料回收精煉價值隨金價水漲船高，加上AI伺服器高階製程廢料量增加，股價最高來到89.9元，盤中報價88.9元，營運動能持續攀升。

法人分析，地緣政治動盪與財政赤字令貴金屬避險地位難以取代。在高盛預期2026年金價有望挑戰4,900美元的趨勢下，隨去美元化與貨幣擴張等結構性因素發酵，貴金屬回收精煉族群的長線布局與展望仍具想像空間。