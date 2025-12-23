保障銀髮族與身心障礙者 國泰產險首創「個人電動行動輔具綜合保險」

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰產險領先業界首創「個人電動行動輔具綜合保險」，打造全台首張專為電動輔具量身設計的保險方案。圖／國泰產險提供
國泰產險領先業界首創「個人電動行動輔具綜合保險」，打造全台首張專為電動輔具量身設計的保險方案。圖／國泰產險提供

根據內政部最新統計，截至2025年11月，台灣65歲以上人口數已突破465萬人，占總人口比率19.99%，逼近「超高齡社會」所訂老年人口數20%大關，並預估至2070年老年人口將逼近總人口五成。面對人口結構劇變，如何保障高齡者生活品質，成為社會各界亟需重視的課題。國泰產險看準銀髮族與身心障礙族群對於行動輔具的需求，領先業界首創「個人電動行動輔具綜合保險」，打造全台首張專為電動輔具量身設計的保險方案，透過保險保障為銀髮族與身心障礙族群降低風險，成為高齡社會的安全屏障。

根據顧問機構統計，2025年全球電動輔具市場規模為69.4億美元，預計到2035年將超過156.9億美元，龐大市場規模的背後凸顯人口老化加劇、傷殘人士增加及電動輔具技術的快速進步。對於使用者而言，電動輪椅與醫療用電動代步車不僅是移動工具，更是維持生活自主與社會參與的重要橋樑。然而，電動行動輔具價格高昂，且使用者多為銀髮族與身心障礙族群，一旦發生意外損壞或造成他人損害，恐帶來沉重財務壓力與心理負擔。

國泰產險推出「個人電動行動輔具綜合保險」不分年齡皆可投保，只要為經食藥署許可領有合格醫療器材許可證之全新動力式輪椅及醫療電動代步器，購入一個月內皆可洽詢業務員完成投保，每台輔具僅能投保一張保單，提供維修費用1萬、2萬及3萬等三大方案可選擇，惟投保方案保額不得大於購買輔具金額（如輔具購入金額2萬，則無法投保保額3萬的方案）；保障範圍涵蓋兩大項目：一是輔具損失保險，因意外事故導致輔具損壞的維修費用，若為無法加以修復之全損狀況則依照「保險金額」予以賠付，最高以保額為限；二是責任保險，使用過程中若造成第三人身體或財物損害，相關責任均納入承保範圍，協助使用者減輕遇突發事件需要額外支出的負擔。

國泰產險致力為銀髮族打造安心、樂活的樂齡生活，於「保險保障」方面，提供族群專屬保險，包含人身保障、醫材補助保障、輔助器具保障，滿足高齡客群在醫療及意外等多元保障需求；並且從損害防阻專業及公益關懷角度出發，推出「不意外駕駛特訓班」專區，協助高齡駕駛提升行車安全意識與駕駛技巧，以及啟動「微心計畫」走入長照機構與社區推廣風險防範教育，提高中高齡與長照者防災避難的正確觀念，落實「保險保障，損害防阻」核心理念，實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的精神。

