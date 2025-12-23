LINE Pay 族注意！聯邦賴點卡2026年優惠出爐 國內最高祭11%回饋

時序接近2025年末，明年各銀行信用卡新權益也陸續出爐。聯邦銀行近日重磅宣布2026年「聯邦賴點卡」全新優惠，看準大眾喜愛 LINE POINTS 點數及追求 LINE Pay 付款的便利性，針對國內 LINE Pay 消費祭出多重回饋，搭配經典的「偶數日」活動也回歸點數卡市場，最高享有11%高回饋，優惠涵蓋餐廳、速食店、手搖飲、咖啡、藥妝、家居、寵物、運動等全方位民生消費通路。

聯邦銀行鎖定國人使用頻率最高的 LINE Pay 升級支付優惠，除了國內消費享1%回饋無上限，使用 LINE Pay 支付再享加碼1%回饋。另外，於每月偶數日以 LINE Pay 至指定通路消費，加碼再享最高5%回饋，若新戶在2026年6月30日前申辦聯邦賴點卡，自核卡日次月起算6個月，LINE Pay 消費加碼最高能賺4%回饋，最高可獲得1,800點。

每月偶數日以 LINE Pay 至指定通路消費，加碼再享回饋，優惠適用麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、屈臣氏、寶雅、星巴克、路易莎、50嵐、IKEA、迪卡儂、摩曼頓、王品集團、海底撈、壽司郎等精選品牌通路。

另外，在國外消費部分，聯邦賴點卡除了國外一般消費3%回饋無上限外，並推出期間限定歐洲指定國家實體消費享3%回饋無上限，無須登錄、不設任何門檻，提供卡友最直覺的回饋方式，讓卡友暢遊歐洲也能盡情消費。

聯邦銀行也同步推出「推薦辦卡」好禮，2026全年度卡友只要成功推薦新戶並於核卡後30日內完成任一筆一般新增消費，即可獲得刷卡金300元，推薦名額無上限。

聯邦銀行也提醒，若未成功申辦電子化帳單及綁定聯邦賴點卡於 LINE Pay（僅限綁定台灣 LINE 帳號），將無法享有 LINE POINTS 點數回饋，並視同放棄無法取得 LINE POINTS 點數回饋資格。