國泰金：民眾買房意願上揚

中央銀行祭出第七波信用管制滿一年，房市持續冷颼颼，買、賣方意願不同調，國泰金（2882）昨（22）日發布12月國民經濟信心調查指出，民眾買房意願雖持續上揚，但賣房意願指數微幅下滑，約63％民眾認為現在不是買房時機，認為現在非賣房時機的民眾約58％。

從長期趨勢觀察，自2024年7月起，買房意願指數多落在-40以下，賣房意願指數則自今年8月起連五月維持在-30以下，12月進一步從前月的-32.7下探至-34.0，反映屋主對價格修正空間仍存期待，不急於出售。

檢視民眾對買賣房時機的主觀判斷，12月約有21.4%民眾認為現在是買房好時機，自今年8月起連月小幅回升，但仍有63%民眾認為「不是時機」；相對地，僅24%民眾認為現在適合賣房，該比率從去年9月的43.5％一路下滑至今，已連八月處於30％之下，而認為不適合賣房的比率達58%，顯示多數屋主仍期待未來價格或政策環境出現轉機。

中研院經濟所調查也指出，57.7%的消費者預期半年後房價會上升，但多數認為漲幅在5%以下，平均預期漲幅為2.5%。中研院經濟研究所副所長楊淑珺表示，央行第七波信用管制目的在於扭轉民眾對房價持續上漲預期，實際房市已呈現量縮、價格鬆動，但仍有過半民眾認為房價會走高，顯示房價僵固性仍強。