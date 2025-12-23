無差別攻擊 保險理賠四重點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

北車及捷運中山站近日發生無差別殺人事件，引發社會關注，也促使民眾檢視自身保險保障內容，並關注相關理賠重點。業者表示，保險實務中常見情況是，傷害險（或意外險）負責事故本身的給付，醫療險則補足醫療費用缺口，兩者屬不同保險性質，可同時申請理賠，並不互相衝突。對於傷勢較重或需長期治療的被害人而言，醫療險往往是降低財務衝擊的關鍵。

受害民眾若已保意外險，理賠申請需注意四大事項。首先，盡快通知保險公司，發生事故後，應立即通報保險公司，並提供相關資訊，以利迅速啟動理賠流程；其次，身故或醫療相關文件及事故證明，理賠申請核心文件包括死亡證明書（身故理賠）、診斷證明書及醫療費用收據與明細表（醫療理賠），以及相關事故證明文件。

第三，出險證明與目擊者聲明，須有當事人為受害者的證明文件，如：現場照片、新聞報導、證人證詞等佐證；第四，身分與保單資料，包括當事人身分證明、保單以及受益人資訊。

業者說明，傷害險（或意外險）多為一年一保，保費相對低廉，部分公司亦提供三年期商品，實際選項仍須視各公司商品設計而定。

