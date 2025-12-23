國票金增資樂天 延至明年第2季

國票金控（2889）昨（22）日召開法人說明會，由總經理陳冠舟主持。國票金累計前11月稅後純益20.71億元，每股盈餘（EPS）0.57元，其中，子公司票券前11月稅後純益17.61億元，比去年同期成長12.81%，扮演最主要的獲利支柱。

針對旗下轉投資樂天銀行增資案，國票金在法說會上表示，增資樂天銀行屬法定義務，兩大股東責無旁貸，將會全力以赴完成，不過為配合明年財報出爐，將等財報出爐後再辦理相關增資，加上增資涉及三方（樂天銀、國票金、日方），相關申請程序至少四至六個月，因此預計增資完成將延至第2季，甚至是第3季初。

國票金表示，有關增資樂天銀行的資金來源，原先規劃由國票金直接辦理現增，但考量時程，傾向由內部資金提供，包括發債、保留盈餘公積上繳、減資等方式，目前仍在討論，至於是否影響股利，則有待明年董事會召開後才會進一步明朗。

陳冠舟指出，受惠於美國聯準會自2024年開啟降息操作，今年以來三度降息，使外幣附買回（RP）成本顯著下滑，國票金控旗下票券及證券子公司外幣債券業務損益已轉為正貢獻，將持續調整與優化外幣債券投資組合，並積極布局中、長天期且收益率更佳的優質債券，期望在高效率風險控管下，極大化投資收益。

在其他子公司方面，子公司國票證券前11月稅後純益11.43億元，較去年同期減少逾二成，主要受全球股票市場受美國對等關稅政策影響，加上經紀業務市占率衰退，法人、年輕客戶市占率仍偏低。

國票創投前11月獲利則較去年同期持平，在本業上投資部位再創新高，表現亮眼，但轉投資國旺租賃受到大陸經濟下行影響，逾期客戶增加，公司因而加大提存。