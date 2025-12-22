兩個月追上一季 國銀新南向放款年底會叩關2兆元嗎？

國銀新南向放款動能年底明顯升溫。據金管會統計，11月底國銀對新南向放款餘額達1兆9,593億元，月增532億元、連兩月走揚，累計前11月新增放款達1,389億元，超越全年目標728億元近兩倍。

隨12月美元續強、供應鏈移轉需求未退，市場預期全年新南向放款餘額有機會首度挑戰兩兆元大關。

銀行主管指出，10至11月新南向放款合計增加986億元，幾乎等同第3季整季新增量987億元，顯示第4季企業資金需求快速回溫。一方面供應鏈移轉仍持續進行，另一方面第4季起美元兌新台幣走升，美元計價放款折算成新台幣後帳面自然放大，推升放款餘額。

若以11月底新台幣匯率31.408元換算，國銀對新南向實際放款餘額為623.82億美元，單月增加3.93億美元，連兩個月成長，顯示即便排除匯率因素，企業融資需求仍具實質動能，並非僅帳面放大。

從單月市場別觀察，11月新增放款以澳洲178億元居冠、印度113億元居次。

銀行圈指出，台商近年加碼投資澳洲，加上當地資料中心、航空運輸等產業成長潛力高，推升融資需求；印度則受惠於GIFT City國際金融服務中心提供稅務誘因，以及內需消費與產業基本面穩健，形成第二波成長引擎。

若以前11月累計，新加坡新增放款602億元居首，澳洲538億元、印度517億元分居二、三名。

銀行主管分析，受地緣政治與疫情後重組影響，東南亞成為供應鏈移轉最大受惠區，2018年後台商在東南亞市場累計投資金額較此前成長逾五成，其中相當比例透過新加坡設點再布局周邊市場，帶動跨區金融需求持續擴張。

以銀行別觀察，前11月新增放款由台北富邦銀302億元居冠，中信銀299億元、玉山銀280億元緊追在後。

其中玉山銀11月單月大增87億元表現最為突出。市場認為，隨新南向放款規模逼近兩兆元，民營銀行在區域布局與企業金融上的競逐，已明顯進入加速階段。