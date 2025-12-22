新壽明年1月1日起停止股票公開發行 終止鑫鑫永續能源投資計畫

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控。圖／台新新光金控提供
台新新光金控（2887）22日代子公司新光人壽發布重大訊息，因合併案，新光人壽自2026年1月1日起停止股票公開發行；同時，董事會通過終止鑫鑫永續能源股份有限公司投資計畫，以及裁撤國際保險業務分公司。

台新新光金公告，因合併案依相關法律規定向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行，業經金管證發字第1140367880號函核准在案，自2026年1月1日起停止股票公開發行。

新光人壽董事會也通過2項議案，第一，新光人壽在今年1月15日公告擬參與鑫鑫永續能源股份有限公司現金增資案，投資金額不超過新台幣5億元，持股比例不超過45%，但因鑫鑫永續能源後續規劃異動而與原投資計畫未盡相符，公司經重新評估後決議終止投資計畫。

第二，裁撤新光人壽國際保險業務分公司，該案需待主管機關核准方能生效。

台新新光金控 新光人壽

