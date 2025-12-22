遠雄人壽智慧樂齡活動「今天不睡午覺」 降低數位落差

為提升高齡族群數位參與及金融防詐意識，遠雄人壽舉辦「今天不睡午覺」智慧樂齡活動，邀請長者以輕鬆互動的方式體驗智慧科技、學習永續行動，並強化面對詐騙時的自我保護能力。活動反應熱烈，長輩們熱情參與，讓科技、永續與防詐教育自然融入生活。

為讓長者更貼近智慧科技的應用，講師透過簡單操作示範，引導長者使用AI工具生成專屬內容。許多參與者笑稱，經常使用手機，但從未體驗過AI，原本以為很複雜，沒想到靠對話就完成了！順利操作的成就感讓現場掌聲與笑聲不斷。另外，也透過官方互動介面瞭解線上永續行動，掃描 QR Code立即「淨宣言」、響應「綠鏡行動」等任務，實際體驗日常環境友善。

面對詐騙手法不斷翻新，高齡族群更需要清楚判斷訊息真偽。一位參與民眾分享自己遭遇假冒醫療與警調詐騙的經驗，詐騙者提前掌握個資取得信任，使其誤以為帳戶遭冒用，最終損失十萬元。這段真實經歷令在場長者深受震撼，也更理解詐騙模式不斷翻新，唯有牢記「不聽、不信、不轉帳」才能有效自保。遠雄人壽以深入淺出的防詐教材，協助長者快速掌握「五大常見詐騙手法」、「防詐三不原則」及「五招保護自己」等關鍵觀念。

高齡數位陪伴與金融防詐推廣是遠雄人壽落實永續發展目標SDGs 3「健康與福祉」的重要行動。

從智慧學習、環境永續教育到金融風險防護，皆以守護民眾為核心，希望透過持續行動縮短世代差距，也因為在多項永續面向的扎實投入，遠雄人壽今年再獲TCSA台灣企業永續獎肯定，榮獲 「台灣永續企業績優獎」殊榮，並同時以透明完整的揭露表現取得「企業永續報告書金級獎」，未來，遠雄人壽將持續結合科技、教育與永續行動，陪伴不同世代提升數位能力與金融素養，與社會共同邁向更安全、更永續的未來。