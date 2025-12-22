無差別攻擊事件屬「意外傷害事故」 理賠申請需注意四大事項

針對上周台北車站及中山捷運站「無差別攻擊事件」，壽險業者表示，該事件不屬於恐怖攻擊事件，故保險公司回歸保單條款約定之「意外傷害事故」來認定理賠。受害民眾若已保意外險，其理賠申請需注意四大事項。

1. 盡快通知保險公司。發生事故後，應立即通報保險公司，並提供相關資訊，以利迅速啟動理賠流程。

2. 身故或醫療相關文件及事故證明。理賠申請的核心文件，包括：死亡證明書（身故理賠）、診斷證明書及醫療費用收據與明細表（醫療理賠），以及相關事故證明文件。

3. 出險證明與目擊者聲明。須有當事人為受害者之證明文件，如：現場照片、新聞報導、證人證詞等佐證。

4. 身分與保單資料。包括當事人身分證明、保單以及受益人資訊。