無差別攻擊事件屬「意外傷害事故」 理賠申請需注意四大事項
針對上周台北車站及中山捷運站「無差別攻擊事件」，壽險業者表示，該事件不屬於恐怖攻擊事件，故保險公司回歸保單條款約定之「意外傷害事故」來認定理賠。受害民眾若已保意外險，其理賠申請需注意四大事項。
1. 盡快通知保險公司。發生事故後，應立即通報保險公司，並提供相關資訊，以利迅速啟動理賠流程。
2. 身故或醫療相關文件及事故證明。理賠申請的核心文件，包括：死亡證明書（身故理賠）、診斷證明書及醫療費用收據與明細表（醫療理賠），以及相關事故證明文件。
3. 出險證明與目擊者聲明。須有當事人為受害者之證明文件，如：現場照片、新聞報導、證人證詞等佐證。
4. 身分與保單資料。包括當事人身分證明、保單以及受益人資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言