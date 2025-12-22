快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

無差別攻擊事件屬「意外傷害事故」 理賠申請需注意四大事項

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

針對上周台北車站及中山捷運站「無差別攻擊事件」，壽險業者表示，該事件不屬於恐怖攻擊事件，故保險公司回歸保單條款約定之「意外傷害事故」來認定理賠。受害民眾若已保意外險，其理賠申請需注意四大事項。

1. 盡快通知保險公司。發生事故後，應立即通報保險公司，並提供相關資訊，以利迅速啟動理賠流程。

2. 身故或醫療相關文件及事故證明。理賠申請的核心文件，包括：死亡證明書（身故理賠）、診斷證明書及醫療費用收據與明細表（醫療理賠），以及相關事故證明文件。

3. 出險證明與目擊者聲明。須有當事人為受害者之證明文件，如：現場照片、新聞報導、證人證詞等佐證。

4. 身分與保單資料。包括當事人身分證明、保單以及受益人資訊。

理賠 保單 保險

延伸閱讀

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊的安全自保守則

宜蘭市5連霸代表會主席涉案遭停職 改選由副主席吳建基12比3票當選

台灣人壽首創「類實支定額癌險」 支援高額標靶藥費

相關新聞

政策鬆綁助攻 新青安11月撥貸額創4個月新高

財政部國庫署22日公布新青安11月統計，其中撥貸戶數及金額皆比上個月增加，分別來到4,097戶及331.23億元，為今年...

新壽明年1月1日起停止股票公開發行 終止鑫鑫永續能源投資計畫

台新新光金控（2887）22日代子公司新光人壽發布重大訊息，因合併案，新光人壽自2026年1月1日起停止股票公開發行；同...

證交所強化吸引外資 修正3項擔保品制度與國際接軌

臺灣證券交易所為提升外資運用國內有價證券的靈活性，並優化相關監理作業，於近日發布「華僑及外國人以國內有價證券作為境外投資...

國票金法說會／樂天銀行增資案 延至明年第2季或第3季完成

國票金控（2889）22日舉行法人說明會，由總經理陳冠舟主持。針對轉投資樂天銀行增資案，國票金表示，樂天銀行增資案是法定...

凱基證券支持體育串聯年輕文化 打造新世代活力形象

近年台灣運動風氣蓬勃發展，從街舞文化崛起、經典賽掀起全民棒球熱潮，到美國職籃新賽季精彩開打，體育已成為最能代表年輕世代能...

凱基人壽網路投保穩居前三名 年金險年度市占維持第一

2025年即將進入尾聲，壽險業網路投保市場再度成為年度關注焦點。根據最新同業數據統計，今年前11月壽險業網路投保業績中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。